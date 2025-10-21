Tecnologia para a saúde: tendências e inovações a favor do paciente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: Com foco na Inteligência Artificial (IA), a 13ª edição da Feira HospitalMed consolida-se em 2025 como um hub de negócios e inovação em saúde, e a participação de 20 startups voltadas para aprimorar os cuidados na jornada do paciente, desde o diagnóstico a prevenção precoce de diversas doenças crônicas.

No debate desta terça-feira (21), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a melhor e mais completa feira de saúde do Norte e Nordeste, a cadeia produtiva do setor e os eventos multidisciplinares.

Participam o CEO da Star Health Inovation, Marcelo Barbosa, e a diretora de Marketing da HospitalMed, Tatiana Menezes.