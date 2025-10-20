Amazon Web Services sofreu interrupção que afetou grande parte da internet global

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sites como Facebook, Snapchat e Amazon ficaram indisponíveis e plataformas financeiras como Coinbase, Robinhood e Venmo tiveram problemas

Uma interrupção na Amazon Web Services (AWS) afetou a internet global nesta segunda-feira (20), derrubando serviços de grandes varejistas, companhias aéreas, aplicativos de mídia social, empresas de serviços financeiros e outros setores.

Sites como Facebook, Snapchat e Amazon ficaram indisponíveis no início do dia, enquanto plataformas financeiras como Coinbase, Robinhood e Venmo também relataram problemas. A falha generalizada afetou ainda ferramentas de produtividade como Slack, a companhia aérea United Airlines, o buscador de IA Perplexity e jogos como Fortnite e Roblox.

A infraestrutura da AWS sustenta milhões de sites e plataformas, oferecendo servidores, capacidade de processamento e armazenamento em nuvem para as maiores empresas do mundo. Qualquer falha em sua rede costuma ter impacto amplo na internet Grande parte dos aplicativos móveis populares também depende dos sistemas da AWS.

AUMENTO DE ERROS

A empresa informou em seu site que "investigava aumento de taxas de erro e latências para vários serviços da AWS" em uma região de data centers na costa leste dos EUA, centrada na Virgínia do Norte. Engenheiros "estão engajados e trabalham ativamente para mitigar o problema e compreender sua causa raiz", acrescentou.

Relatos de instabilidade começaram por volta das 4h (horário de Brasília), segundo o Downdetector, que monitora serviços online. Às 6h30, a AWS disse que seus sistemas estavam se recuperando e que muitos sites e aplicativos já voltavam ao ar.

A empresa atribuiu a falha a problemas no Amazon DynamoDB, serviço que oferece armazenamento de banco de dados e capacidade de processamento para sites.

Interrupções na AWS não são inéditas e mostram como falhas regionais de infraestrutura digital podem ter efeitos de alcance global, especialmente à medida que mais companhias migram para a nuvem.