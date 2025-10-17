fechar
StartSe AI Festival reúne seis mil pessoas e insere o Brasil na rota global da Inteligência Artificial

Durante dois dias de palestras, workshops e experiências imersivas, o festival apresentou aplicações práticas da Inteligência Artificial do Brasil

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/10/2025 às 15:37 | Atualizado em 17/10/2025 às 15:47
StartSe AI Festival reúne seis mil pessoas no Brasil
StartSe AI Festival reúne seis mil pessoas no Brasil - Divulgação

O futuro da Inteligência Artificial foi pauta de um grande encontro em São Paulo.

Nos dias 15 e 16 de outubro, mais de seis mil pessoas se reuniram no StartSe AI Festival, o primeiro festival de Inteligência Artificial do Brasil.

Promovido pela StartSe, escola internacional de negócios que conecta líderes aos principais polos de inovação do mundo, o evento uniu executivos, desenvolvedores e pesquisadores em torno de um mesmo propósito: compreender, aplicar e liderar a revolução tecnológica que já redefine o trabalho e os negócios em escala global.

Durante dois dias de palestras, workshops e experiências imersivas, o festival apresentou aplicações práticas da IA, lançamentos exclusivos e debates sobre os impactos sociais e econômicos da tecnologia.

Reescrevendo o futuro do trabalho

Na abertura do evento, Junior Borneli, CEO da StartSe e apresentador do festival, destacou a urgência de integração entre negócios e tecnologia.

“Pessoas que são do mundo de negócios terão que entender cada vez mais de tecnologia, e as pessoas de tecnologia terão que entender cada vez mais de negócios, para não entrarem na marcha da irrelevância”, afirmou.

Para Borneli, a IA não exige apenas novas ferramentas, mas uma reconstrução da cultura de produtividade. “Enquanto a gente dorme, o mundo muda. O futuro pertence a quem escolhe estar acordado. Aprendendo, criando e lutando pela própria relevância.”

O painel seguinte, conduzido por Ricardo Alem, líder de GenAI e Machine Learning da AWS na América Latina, abordou a próxima onda tecnológica.

“Em 2026 teremos uma explosão de agentes de IA. Experimentar é fácil, mas levar para o modelo corporativo é o verdadeiro desafio. Os humanos continuam sendo os criativos de plantão.”

Já Maurício Benvenutti, sócio e head de Produtos Internacionais da StartSe, alertou que a revolução atual é mais abrangente do que qualquer outra.

“A Revolução de Gutenberg afetou uma profissão. A Revolução da Inteligência Artificial afeta todas. O futuro não será elegante, nem fácil, será exigente. Mas vai valer a pena.”

A IA como sistema

O segundo dia foi marcado pela discussão sobre a IA como estrutura central das transformações em curso.

“Estamos olhando para a IA como ferramenta, mas ela já é o sistema. A base sobre a qual os próximos anos da economia e do trabalho serão construídos”, disse Borneli. Piero Fransceschi, sócio da StartSe, reforçou. “Gente nunca seguirá máquinas, gente seguirá gente relevante.”

Entre os destaques internacionais, a chinesa Manus AI, representada por Fangzhou Chen, apresentou a visão de uma nova era de modelos inteligentes com autonomia para agir.

“O futuro da IA não é sobre quanto tempo os humanos passam no produto, e sim quanto tempo a IA trabalha pelos humanos”, afirmou.

O Google também marcou presença com Ted Gola, Performance Creative Product Lead, que apresentou a “Criatividade Avançada com Google AI”.

Ele destacou o potencial do modelo Gemini. “Ele processa informações para criar texto, áudio, imagens, vídeo, som e música, tudo sob um mesmo guarda-chuva.”

Outro case que chamou atenção foi o da IBM, com a palestra “Cliente Zero”, que revelou como a empresa economizou USD 3,5 bilhões em produtividade com IA generativa e agentes autônomos.

“Mais de 70% dos nossos processos já têm alguma forma de Inteligência Artificial embarcada”, afirmou Joaquim Campos, vice-presidente de Data, AI & Automation para a América Latina.

Aprender fazendo

Cristiano Kruel, sócio e CIO da StartSe, defendeu a mentalidade de aprendizado prático com a palestra “AI Tinkery: Chega de falar, já passou da hora de começar a fazer”.

Segundo ele, “tinker é a disciplina de aprender fazendo — experimentar para testar hipóteses, descobrir o que funciona e transformar o aprendizado em ação.”

A StackSpot, plataforma multiagente de GenAI da Zup, foi a principal patrocinadora do festival, com participação em diversas frentes de conteúdo.

André Palma, CEO da Zup, apresentou a palestra “IA Agêntica: a nova fronteira da IA”, reforçando o compromisso da empresa com soluções tecnológicas robustas e responsáveis.

Oficinas, imersão e novas jornadas

O evento também ofereceu mais de 40 workshops certificados, feira de negócios e mentorias exclusivas.

Entre os destaques estiveram o Oracle AI Workshop: Criando Agentes de AI, com Vitor Vieira, e “Como criar negócios 10x mais rápidos com IA e Lovable”, com Alexandre Messina.

Representando a FIAP + Alura para Empresas, André Maluf apresentou “Amplificando sua criatividade: como criar vídeo e voz com IA”, enquanto o Google promoveu a mentoria “AI Journey with Google”, explorando o uso do Gemini e do NotebookLM em campanhas audiovisuais.

O festival ainda marcou o lançamento do AI Journey, novo programa executivo da StartSe voltado à capacitação de líderes em Inteligência Artificial.

