Briga de facções - desafio para a segurança pública
Debate da Super Manhã: A escalada violenta provocada pelas brigas de facções criminosas representa um dos maiores desafios enfrentados pela segurança pública em todo o país. Essas ações que operam tanto nas ruas quanto dentro dos presídios, evidenciam a fragilidade do Estado em conter o avanço do crime organizado.
No debate desta segunda-feira (20), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o crescimento dos grupos criminosos, a corrupção e as falhas institucionais e os impactos sociais dos bandos nas comunidades.
Participam o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), Ivanildo Torres, o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Renato Rocha, o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública, pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC/UFPE) e do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (LACAI/UFPE). Armando Nascimento, e o jornalista e titular da Coluna Segurança do Jornal do Commercio, Raphael Guerra.