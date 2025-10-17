fechar
Podcast | Notícia

Preparativos para o ENEM

Por Rádio Jornal Publicado em 17/10/2025 às 12:56
Debate da Super Manhã: Contagem regressiva para o início das provas Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2025. O conhecimento das quatro áreas do conhecimento - Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática - além da Redação, e o cuidado com o bem estar integral do candidato são essenciais para alcançar um bom desempenho e abrir portas para novas oportunidades acadêmicas e profissionais.

No debate desta sexta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre os preparativos para a edição deste ano do certame, a organização e o planejamento dos estudos, o conhecimento das provas e os cuidados com a saúde física e mental.

Participam o professor de Física, Antônio Lorena, o professor de Geografia, Cazé Júnior, e a psicóloga, Joana Lins.

