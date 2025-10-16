fechar
Fábrica do futuro

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 12:16
Debate da Super Manhã: Com o objetivo de reduzir o tempo entre pesquisa e mercado e soluções que não fiquem apena em laboratório, o SENAI Park chega a Pernambuco com a proposta de ser um ambiente de aceleração, de desenvolvimento e de tropicalização de tecnologias, além de fomentar a criação de novos modelos de negócios sustentáveis.

No debate desta quinta-feira (16), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a formação digital para a 'Indústria do Amanhã', as soluções voltadas à sustentabilidade e a transição energética e descarbonização.

Participam o gerente de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Phillip Mendonça, o gerente-geral da Superintendência do BNB em Pernambuco, Antenógenes Simões, e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.

