Os tributos e a vida dos brasileiros

Por Rádio Jornal Publicado em 15/10/2025 às 12:35
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Mesmo sendo alvo de críticas pela desigualdade e falta de retorno à população, o sistema tributário brasileiro é essencial para o funcionamento do Estado e para o financiamento de políticas públicas. Os tributos fazem parte da vida dos brasileiros.

No debate desta quarta-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre impostos, taxas e contribuições, a carga e os impactos tributários para os cidadãos e governos, e as atualizações sobre a Reforma Tributária.

Participam a economista, presidente da Conselho Regional de Economia (Corecon-PE) e Conselheira do Conselho Federal de Economia, Ana Cláudia Arruda, o advogado e professor de Direito Tributário da UFPE, Eric Castro e Silva, e o deputado federal, Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

