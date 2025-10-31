fechar
Escolas do Recife registram avanços em alfabetização e desempenho no Idepe

A pesquisa revela uma melhora consistente nos indicadores de aprendizagem; avanços reforçam o papel das políticas de alfabetização

31/10/2025
Estudo aponta avanço da rede municipal do Recife em alfabetização e desempenho no Idepe, com crescimento expressivo em várias escolas - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Escolas do Recife alcançam resultados expressivos na alfabetização e no desempenho escolar em escolas municipais, segundo os dados mais recentes do Programa Primeiras Letras e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (Idepe).

A pesquisa revela uma melhora consistente nos indicadores de aprendizagem, com destaque para escolas que ampliaram significativamente suas notas e taxas de alfabetização.

Destaques do levantamento

De acordo com o levantamento, vinte escolas se destacaram no Primeiras Letras, programa que acompanha o processo de alfabetização até os sete anos de idade.

A Escola Municipal Campina do Barreto registrou o maior avanço, com crescimento de 21,77%, seguida pela Severina Bernadete Teixeira (16,76%) e Isaac Pereira da Silva (15,61%).

Já entre os melhores desempenhos gerais, a Escola João Pessoa Guerra alcançou 629,92 pontos, resultado considerado exemplar na rede.

Outros indicadores

Nos resultados do Idepe, índice que mede o desempenho dos estudantes em leitura, escrita e matemática, a evolução das notas em relação à edição anterior também chamou atenção.

A Escola Municipal João XXIII apresentou o maior crescimento percentual, com 44,32% de avanço, enquanto a Clarice Lispector obteve a melhor nota geral da rede, com 6,92.

Nos Anos Finais, o destaque ficou para a Escola Arraial Novo Bom Jesus, que registrou 62,60% de aumento, e para a Karla Patrícia, com a melhor média geral, 5,97.

Políticas públicas

Os avanços reforçam o papel da política de alfabetização e do acompanhamento pedagógico nas escolas municipais, especialmente no contexto pós-pandemia, quando os desafios de recomposição da aprendizagem se intensificaram.

Para a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, o desempenho reflete um esforço conjunto da rede municipal, que vem fortalecendo políticas de acompanhamento e formação docente.

“Os resultados mostram um avanço concreto na aprendizagem e no compromisso coletivo com a educação pública de qualidade”, afirmou.

Prêmio Destaques da Educação 2025

As informações foram divulgadas durante a cerimônia do Prêmio Destaques da Educação 2025. A solenidade reuniu cerca de 800 profissionais em Apipucos, com a presença do prefeito João Campos e da secretária de Educação, Cecília Cruz.

Durante o evento, gestores e coordenadores pedagógicos foram homenageados pelos avanços obtidos na rede municipal.

