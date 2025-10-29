Curso gratuito para professores apresenta estratégias para desenvolver habilidades socioemocionais em crianças
O webinar de lançamento contará com a participação de Stephanie Jones, professora da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard
Clique aqui e escute a matéria
O Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) lançam nesta quinta-feira (30), o curso autoformativo “Estratégias Socioemocionais para as Infâncias – Aprofundamento”, voltado para professores da Educação Infantil e educadores que atuam com as infâncias.
Desenvolvida em colaboração com o EASEL Lab da Universidade de Harvard, o Espaço Ara e educadoras do Amazonas, a formação apresenta a abordagem dos Kernels, também conhecidos no Brasil como “Caroços”, que representam atividades práticas e divertidas que estimulam competências socioemocionais e o desenvolvimento integral das crianças.
O webinar de lançamento, previsto para às 10h e contará com a participação de Stephanie Jones, professora da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard e idealizadora da abordagem, e de outros especialistas em educação no país que participarão de uma roda de conversa durante o evento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“O curso considera as crianças em seus contextos cotidianos, valorizando as interações com os pares, a qualidade das relações com adultos e as influências mais amplas, como a cultura e o território onde estão inseridas, aspectos que afetam suas experiências. Também levam-se em conta características individuais, além de questões ambientais que incluem riscos, como estresse, trauma ou violência, e fatores de proteção, como vínculos seguros com cuidadores", explica Sonia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social.
Módulos do curso
Estruturado em seis módulos, o curso oferece conteúdos acessíveis, estudos de caso, exemplos reais e ferramentas para implementação e avaliação dessas atividades, fortalecendo tanto o desempenho acadêmico quanto o bem-estar das crianças e dos educadores.
De acordo com o Itaú Social, a iniciativa é um aprofundamento da formação “Introdução às Estratégias Socioemocionais para as Infâncias”, lançada em novembro de 2024, durante o Seminário Internacional “Desenvolvimento Integral da Criança e Bem-estar do Professor”.
O curso será disponibilizado na plataforma da Escola Fundação Itaú e no ambiente virtual de aprendizagem do MEC (AVAMEC).
Cinco dimensões
Os Kernels são atividades que desenvolvem cinco dimensões (ou “poderes”) socioemocionais nas crianças:
- Poder dos Sentimentos: reconhecer, expressar e lidar com as emoções;
- Poder do Cérebro: desenvolver funções executivas, como foco, planejamento e resolução de problemas;
- Poder da Atitude: cultivar crenças e posturas que favoreçam o crescimento e a superação de desafios;
- Poder da Amizade: fortalecer habilidades sociais, cooperação e resolução de conflitos;
- Poder da Cidadania: estimular valores, decisões responsáveis, respeito às diferenças e engajamento com a comunidade.
A abordagem é aplicada em contextos práticos, como escolas e comunidades, utilizando métodos quantitativos e qualitativos específicos para compreender como as interações entre indivíduos, seus grupos sociais e os ambientes em que vivem influenciam o desenvolvimento infantil.
Serviço
Curso: Estratégias Socioemocionais para as Infâncias – Aprofundamento
Quando: 30 de outubro de 2025, das 10h às 11h30
Onde: Canais do MEC e da Undime no YouTube
Público-alvo: Professores da Educação Infantil, gestores e coordenadores pedagógicos
Acesso ao curso: Plataformas Escola Fundação Itaú e AVAMEC