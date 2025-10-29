Curso gratuito para professores apresenta estratégias para desenvolver habilidades socioemocionais em crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O webinar de lançamento contará com a participação de Stephanie Jones, professora da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard

Clique aqui e escute a matéria

O Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) lançam nesta quinta-feira (30), o curso autoformativo “Estratégias Socioemocionais para as Infâncias – Aprofundamento”, voltado para professores da Educação Infantil e educadores que atuam com as infâncias.

Desenvolvida em colaboração com o EASEL Lab da Universidade de Harvard, o Espaço Ara e educadoras do Amazonas, a formação apresenta a abordagem dos Kernels, também conhecidos no Brasil como “Caroços”, que representam atividades práticas e divertidas que estimulam competências socioemocionais e o desenvolvimento integral das crianças.

O webinar de lançamento, previsto para às 10h e contará com a participação de Stephanie Jones, professora da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard e idealizadora da abordagem, e de outros especialistas em educação no país que participarão de uma roda de conversa durante o evento.

“O curso considera as crianças em seus contextos cotidianos, valorizando as interações com os pares, a qualidade das relações com adultos e as influências mais amplas, como a cultura e o território onde estão inseridas, aspectos que afetam suas experiências. Também levam-se em conta características individuais, além de questões ambientais que incluem riscos, como estresse, trauma ou violência, e fatores de proteção, como vínculos seguros com cuidadores", explica Sonia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social.

Módulos do curso

Estruturado em seis módulos, o curso oferece conteúdos acessíveis, estudos de caso, exemplos reais e ferramentas para implementação e avaliação dessas atividades, fortalecendo tanto o desempenho acadêmico quanto o bem-estar das crianças e dos educadores.

De acordo com o Itaú Social, a iniciativa é um aprofundamento da formação “Introdução às Estratégias Socioemocionais para as Infâncias”, lançada em novembro de 2024, durante o Seminário Internacional “Desenvolvimento Integral da Criança e Bem-estar do Professor”.

O curso será disponibilizado na plataforma da Escola Fundação Itaú e no ambiente virtual de aprendizagem do MEC (AVAMEC).

Cinco dimensões

Os Kernels são atividades que desenvolvem cinco dimensões (ou “poderes”) socioemocionais nas crianças:

- Poder dos Sentimentos: reconhecer, expressar e lidar com as emoções;

- Poder do Cérebro: desenvolver funções executivas, como foco, planejamento e resolução de problemas;

- Poder da Atitude: cultivar crenças e posturas que favoreçam o crescimento e a superação de desafios;

- Poder da Amizade: fortalecer habilidades sociais, cooperação e resolução de conflitos;

- Poder da Cidadania: estimular valores, decisões responsáveis, respeito às diferenças e engajamento com a comunidade.

A abordagem é aplicada em contextos práticos, como escolas e comunidades, utilizando métodos quantitativos e qualitativos específicos para compreender como as interações entre indivíduos, seus grupos sociais e os ambientes em que vivem influenciam o desenvolvimento infantil.

Serviço

Curso: Estratégias Socioemocionais para as Infâncias – Aprofundamento

Quando: 30 de outubro de 2025, das 10h às 11h30

Onde: Canais do MEC e da Undime no YouTube

Público-alvo: Professores da Educação Infantil, gestores e coordenadores pedagógicos

Acesso ao curso: Plataformas Escola Fundação Itaú e AVAMEC