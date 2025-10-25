Alfabetizar na idade certa é garantir o futuro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A alfabetização na idade certa é, talvez, o compromisso mais nobre que um Estado pode assumir com suas futuras gerações ...............

Clique aqui e escute a matéria

Ensinar uma criança a ler e escrever até os sete anos de idade é abrir a porta de todas as outras aprendizagens. É o ponto de partida para a cidadania, para a inclusão social e para o desenvolvimento sustentável. E quando essa missão é cumprida com resultados concretos, o reconhecimento ultrapassa fronteiras políticas — torna-se uma conquista coletiva.

É com esse espírito que Pernambuco foi destaque nacional ao alcançar a maior pontuação do país no Índice Estado Alfabetizador das Crianças na Idade Certa (IEA), sendo agraciado com a Comenda Governadores pela Alfabetização, criada pelo Senado Federal. A conquista traduz um esforço conjunto, ancorado em políticas públicas consistentes, em cooperação entre Estado e municípios e, sobretudo, em valorização dos profissionais da educação.

Sob a liderança da governadora Raquel Lyra, Pernambuco tem mostrado que é possível avançar com planejamento, diálogo e compromisso com resultados. A gestão estadual apostou em formação continuada, acompanhamento técnico e incentivo às boas práticas nas redes municipais, fortalecendo o regime de colaboração — caminho essencial para reduzir desigualdades e garantir oportunidades reais de aprendizagem.

O avanço pernambucano é expressivo. Em apenas dois anos, o Estado saltou de 28% para 60,8% de crianças alfabetizadas na idade certa, superando a média nacional e consolidando uma trajetória de recuperação e crescimento. Esses números não são estatísticas frias — representam crianças que agora têm novas possibilidades de vida, famílias que vislumbram horizontes mais amplos e comunidades inteiras que percebem o poder transformador da educação básica.

O trabalho conduzido pelo Governo de Pernambuco merece reconhecimento por ter compreendido que alfabetizar cedo é mais do que ensinar letras — é garantir justiça social. É investir onde o retorno é mais duradouro: no aprendizado e na autoestima das nossas crianças. É também uma demonstração de que, quando há planejamento, colaboração federativa e seriedade na aplicação dos recursos, a educação pública pode ser sinônimo de qualidade.

O prêmio concedido pelo Senado é, portanto, um sinal de esperança e de responsabilidade. Esperança de que o país possa alcançar níveis de alfabetização compatíveis com o seu potencial humano. E responsabilidade porque, ao premiar os bons exemplos, reafirmamos o compromisso de seguir avançando. Que Pernambuco siga inspirando o Brasil, mostrando que o futuro começa quando uma criança aprende a ler o seu próprio mundo.

Fernando Dueire, senador da República por Pernambuco



