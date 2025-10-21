Saeb 2025 começa a ser aplicado nas escolas da rede pública de Pernambuco para cerca de 300 mil estudantes
O Sistema de Avaliação da Educação Básica tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes e a qualidade da educação oferecida pela rede
A rede pública de ensino de Pernambuco está mobilizada para a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
As provas começaram a ser aplicadas nesta segunda-feira (20) e seguem até o dia 31 de outubro, em escolas de todo o estado. O objetivo é avaliar o desempenho dos estudantes e a qualidade da educação oferecida pela rede.
Ao todo, cerca de 300 mil estudantes, de 3.366 escolas, participam do exame, realizado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O Saeb fornece dados e indicadores que auxiliam escolas e redes de ensino na melhoria da qualidade e da equidade do ensino, subsidiando o planejamento de políticas educacionais.
Aplicação das provas
As provas são aplicadas de forma censitária para estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, nas áreas de Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática. Também haverá aplicações amostrais para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, além de testes de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das redes pública e privada.
Nesta edição, o Saeb inclui ainda questionários eletrônicos destinados a professores da Educação Infantil e aos secretários estaduais e municipais de Educação. Pais ou responsáveis dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental também responderão a questionários físicos, com o objetivo de compreender o contexto socioeconômico, pedagógico e o apoio familiar à aprendizagem.
Resultado do Saeb
Os resultados do Saeb, combinados aos dados do Censo Escolar sobre aprovação, reprovação e abandono, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade da educação pública no Brasil.
“O Saeb é uma avaliação externa de grande importância. Não se trata apenas da aplicação das provas, mas da demonstração dos resultados que cada estado pode conquistar. Estamos muito otimistas com a mobilização feita nas unidades escolares, com o envolvimento dos gerentes regionais, gestores e da própria Secretaria de Educação. Essa mobilização representa o nosso compromisso com a educação que queremos para Pernambuco: uma educação de qualidade, com equidade e acessível a todos”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.
