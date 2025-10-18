A pedagogia que não ensina e nem educa. Sabes por quê?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O inciso I do Art. 208 da Constituição Federal Brasileira, onde versa sobre a garantia do dever do Estado em relação à educação: "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria." Entretanto, aproximando-se do final do ano, as instituições educacionais de ensino particular, já começam anunciar as pré-matrículas para o ano que vem. Ora! Mas, o que tem a ver, essa passagem da Carta Magna, com as escolas particulares?

É fato que, o Estado, não se exime de oferecer a educação de base gratuita. Porém, com qualidade? Nesses mais de vinte anos como profissional da psicologia clínica, já acolhi e acolho, no consultório, diversos profissionais (diretores, professores, ...) da rede pública e privada. Com uma vasta experiência de escuta com profissionais do ensino público. Nesse sentido, recordo de uma cliente (professora da rede pública) que acompanhei, onde procurou o atendimento psicoterapêutico por ter recebido alguns abusos de violências, através de alunos. Uma cadeira jogada nas costas e uma pistola apontada no rosto foram uns dos descomedimentos. Particularmente, no mesmo período, essa professora estava em atendimento fisioterapêutico e afastada da sala de aula. Não obstante, outro cliente procurou a psicoterapia por estar recebendo assédio moral. Também, não diferente, uma cliente já trouxe queixas sobre a escola pública que a filha estuda. Onde, essa instituição, passou o ano letivo todo, em reforma. A aluna chegava em casa toda cheia de poeira. Fora que, não conseguia compreender o que estava sendo explicado, por conta do barulho dos maquinários. Também, não poderia deixar de discorrer, onde muitos municípios só passam a entregar o kit Escolar (fardamentos, livros didáticos, ...) no segundo semestre do ano. Ainda assim, muitos kits sendo entregues incompletos.

Assim tantas outras mazelas! Já perceberam que, com uma certa frequência, são lançados editais para concursos de escolas públicas? E, geralmente, as vagas não são poucas. Sabem por quê? Sim, existem os motivos das aposentadorias; mas, não é só por isso. Muitas vezes, as vacâncias das salas de aulas surgem por motivos dos servidores estarem afastados por questões emocionais. Quando muito, relocado em uma biblioteca, secretaria, ... Tantos professores e gestores da educação bons que já acompanhei. Pessoas de caráter bom, índole boa e laboralmente de uma excelente competência. Que pena que o Estado não ...

Entretanto, por conta das precárias situações oferecidas pela educação pública que, o ensino particular, já algumas décadas vem se consolidando numa indústria pedagógica.

Todos os anos, os preços das mensalidades, que não são baratas, vêm tendo, em muitos casos, reajustes além da inflação. Algumas escolas cobrando doze, vinte por cento de aumento. Alunos que chegaram receber, mais de quarenta por cento, de reajuste na mensalidade. A famosa lei da procura e oferta. Fora que os livros didáticos têm que ser adquiridos, todos, através da escola. Detalhe! São apostilhas compiladas, diferente do passado, onde os alunos estudavam através de livros completos. E esses materiais, também, não são baratos. Claro! Há de convir que as manutenções das instituições educacionais privadas não sejam nada baratas.

Mas, ... Outra questão também, com a nova geração, não vem sendo nada fácil, para o corpo docente, lidar com o corpo discente. No entanto, a indústria pedagógica, cada vez mais fabricando as suas cifras financeiras.

Por fim, caro leitor, eis a questão! A pedagogia que não ensina e nem educa. Sabes por quê? Porque dentro das redes públicas de ensino o que, geralmente, transita por lá é: a politicagem e os direitos desumanos. E nas redes privadas é: o oportunismo.

Gustavo Figueirêdo, especialista em Saúde Mental e Psicólogo Clínico



