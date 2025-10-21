Estudantes da UFPE vencem competição nacional de tecnologia com projeto de IA para simplificar pagamentos digitais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O trio recifense apresentou o Bemobi Hub, uma solução baseada em inteligência artificial que simplifica e integra jornadas de pagamento digital

A equipe MUNIx, formada por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conquistou o primeiro lugar no Hackathon Bemobi 2025, realizado durante o Festival de Cultura Digital Hackatudo, no Rio de Janeiro.

O trio recifense, composto por Marina Paixão, Natalie Chaves e Uanderson Ricardo, apresentou o Bemobi Hub, uma solução baseada em inteligência artificial que propõe simplificar e integrar jornadas de pagamento digital.

Conceito do projeto

O projeto vencedor propõe um superaplicativo capaz de unificar diferentes meios de pagamento e canais de comunicação com o cliente em uma experiência única, segura e personalizada.

A tecnologia opera com quatro agentes de IA, voltados para onboarding, segurança, pagamentos e suporte, que funcionam de forma integrada e sistemas de Open Finance e APIs, reduzindo erros e melhorando a usabilidade.

Conquista marcada pela evolução

A conquista marca a evolução da equipe, que havia ficado em segundo lugar na edição de 2024 da mesma competição.

Para Miguel Colker, fundador e diretor-geral do Hacktudo, o resultado reflete a importância do evento no estímulo à inovação e à formação de novos talentos.

“A continuidade e o aprimoramento ao longo das edições mostram como o hackathon cumpre seu papel de incentivo à inovação e ao desenvolvimento de soluções reais”, destacou.

Segundo Felipe Goldin, CTO da Bemobi, o hackathon é uma oportunidade para estudantes transformarem ideias em projetos aplicáveis ao mercado.

“O evento incentiva a criatividade, o aprendizado técnico e o trabalho em equipe. Ver soluções como a da MUNix mostra o potencial do ecossistema brasileiro em IA e pagamentos digitais”, afirmou.

Durante o agradecimento, Marina Paixão ressaltou o aprendizado proporcionado pela experiência.

“Foi um processo muito rico, não apenas pela conquista, mas pelo quanto evoluímos tecnicamente e como equipe. É gratificante ver nossa trajetória e contribuir com ideias para o futuro dos pagamentos”, disse.

Sobre o festival

O Hackathon Bemobi integra a programação do Hacktudo 2025, considerado o maior festival gratuito de cultura digital da América Latina.

O evento reúne atividades e competições voltadas a tecnologia, inovação e impacto social, distribuindo R$ 16 mil em prêmios entre as equipes participantes.

Sobre a Bemobi

Fundada no Brasil e com atuação global, a Bemobi é uma empresa de tecnologia B2B2C especializada em simplificar a jornada digital de empresas de serviços.

Por meio de plataformas SaaS, integra soluções de pagamentos, microcrédito e cross-sell de assinaturas de maneira fluida e conectada ao dia a dia dos consumidores.

A empresa atua com mais de 1.500 parceiros em 60 países, em setores como telecomunicações, energia, educação e finanças, e conta com mais de 800 colaboradores. Para mais informações, acesse o site oficial da Bemobi.



