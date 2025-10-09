Enem 2025: redação sobre adultização infantil; confira dicas e repertórios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tema recorrente em debates sociais, envolve questões de mídia, comportamento e direitos da criança. Entenda como abordá-lo na redação do Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes intensificam o treino de redação com temas que refletem dilemas sociais atuais.

Um deles é a adultização infantil, processo em que crianças passam a adotar comportamentos, estéticas ou responsabilidades próprias de adultos — muitas vezes impulsionadas pela exposição precoce à internet e à cultura midiática.

O tema se encaixa perfeitamente no perfil das propostas de redação do Enem, que costumam exigir análise crítica de fenômenos sociais com impacto direto sobre a infância, a família e a educação.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a exposição de crianças a conteúdos inadequados e à exploração da imagem em redes sociais tem crescido de forma preocupante. Em 2024, a entidade reforçou que a hipersexualização infantil e a pressão estética exercem efeitos negativos sobre a autoestima e o desenvolvimento emocional.

Além disso, a adultização pode estar associada à evasão escolar e à perda da vivência lúdica, elementos essenciais à formação da identidade na infância.

Como abordar o tema na redação

Contextualize o fenômeno: comece explicando o que é a adultização infantil e como ela se manifesta, citando exemplos do cotidiano, como influenciadores mirins ou programas de TV e redes sociais que reforçam padrões adultos de comportamento;

comece explicando o que é a adultização infantil e como ela se manifesta, citando exemplos do cotidiano, como influenciadores mirins ou programas de TV e redes sociais que reforçam padrões adultos de comportamento; Apresente causas e consequências: relacione o tema com o consumismo, a influência midiática e a ausência de regulação sobre a exposição de menores na internet. Mostre os impactos sobre a saúde mental, a infância e a desigualdade social;

relacione o tema com o consumismo, a influência midiática e a ausência de regulação sobre a exposição de menores na internet. Mostre os impactos sobre a saúde mental, a infância e a desigualdade social; Proponha soluções: sugira ações educativas e políticas públicas que promovam a proteção integral da criança, como campanhas de conscientização, regulação de conteúdo e participação das escolas e famílias no uso responsável das redes.

Repertórios socioculturais que podem ser usados

Livro: Infância roubada (2008), de Cristiane Brandão. Aborda o desaparecimento simbólico da infância diante das pressões do consumo e da erotização precoce;

Infância roubada (2008), de Cristiane Brandão. Aborda o desaparecimento simbólico da infância diante das pressões do consumo e da erotização precoce; Filme: Pequena Miss Sunshine (2006). A trajetória de uma menina em um concurso de beleza infantil expõe como a busca por padrões adultos afeta a inocência e a autoestima das crianças;

Pequena Miss Sunshine (2006). A trajetória de uma menina em um concurso de beleza infantil expõe como a busca por padrões adultos afeta a inocência e a autoestima das crianças; Documento legal: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Assegura, no artigo 17, o direito ao respeito, à dignidade e à preservação da imagem e da identidade;

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Assegura, no artigo 17, o direito ao respeito, à dignidade e à preservação da imagem e da identidade; Campanha: “Criança não é miniadulto”, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (2023), que alerta para os riscos da exposição infantil nas redes sociais.

Dica final

Treinar uma redação sobre adultização infantil ajuda o candidato a desenvolver argumentos sólidos sobre direitos da criança, influência da mídia e limites da exposição digital.

Além disso, o tema permite explorar repertórios variados, de obras culturais a documentos legais, o que pode garantir uma redação crítica, coerente e com alta pontuação.