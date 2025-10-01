MOVER oferece mais de 60 mil bolsas de estudo para profissionais negros em todo o Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campanha "MOVER o seu Futuro" é a maior já realizada e terá opções para todos os níveis de carreira; inscrições vão até 15 de outubro

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) anunciou, em setembro, o lançamento da maior ação de formação para pessoas negras desde sua fundação.

A campanha “MOVER o seu futuro” disponibiliza mais de 60 mil bolsas em programas voltados a diferentes etapas da carreira, desde o ingresso no mercado de trabalho até cargos de liderança.

As inscrições estão abertas até 15 de outubro no site oficial.

Iniciativa da ação

A iniciativa faz parte do plano estratégico do MOVER de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo até 2030.

Segundo Luciene Malta, head de Comunicação e Relações Institucionais do MOVER, a proposta é ampliar o acesso à educação e apoiar trajetórias profissionais.

“Reunimos parceiros para oferecer oportunidades em diferentes fases da carreira. Queremos fortalecer percursos individuais e impulsionar mudanças estruturais no mercado de trabalho”, afirma.

Teste online de perfil

Para facilitar a escolha, os participantes terão acesso a um teste online de perfil, que indicará os cursos mais adequados de acordo com os interesses pessoais e profissionais. Também será possível se inscrever em mais de uma opção.

A campanha conta com o apoio institucional do Ministério da Igualdade Racial (MIR) e de parceiros como Educafro, Instituto Four, ID_BR, Instituto Coca-Cola Brasil, Todxs, Future in Black, CEERT, Grupo Espaço Negro, Instituto Guetto, Empodera e Universidade Zumbi dos Palmares.

Juntas, essas organizações alcançam mais de 500 mil pessoas negras cadastradas em seus mailings

Principais oportunidades

Afreektech: trilhas em tecnologia e carreiras digitais, com foco em marketing digital com IA, ciência de dados, vendas B2B e transformação digital, em parceria com o Movimento Black Money.

trilhas em tecnologia e carreiras digitais, com foco em marketing digital com IA, ciência de dados, vendas B2B e transformação digital, em parceria com o Movimento Black Money. Lideranças do Futuro: formação gratuita, desenvolvida pelo Instituto Four, para profissionais negros que buscam cargos de liderança.

formação gratuita, desenvolvida pelo Instituto Four, para profissionais negros que buscam cargos de liderança. Anhanguera Cursos Livres: bolsas exclusivas em áreas como negócios, tecnologia, comunicação e sustentabilidade.

bolsas exclusivas em áreas como negócios, tecnologia, comunicação e sustentabilidade. Estácio Cursos Livres: bolsas em cursos de 40 horas, com certificado, para áreas estratégicas do mercado.

bolsas em cursos de 40 horas, com certificado, para áreas estratégicas do mercado. MOVER Mundo: curso de idiomas online gratuito, em parceria com a EF, com acesso a quatro línguas (alemão, espanhol, francês e sueco).

curso de idiomas online gratuito, em parceria com a EF, com acesso a quatro línguas (alemão, espanhol, francês e sueco). MOVER Mais Negócios: parceria com o Sebrae destinada a empreendedores negros, com 30 mil vagas em capacitações e rodadas de negócios.

parceria com o Sebrae destinada a empreendedores negros, com 30 mil vagas em capacitações e rodadas de negócios. Plataforma PROA: formação online para jovens de 17 a 22 anos, com foco em habilidades socioemocionais e técnicas.

formação online para jovens de 17 a 22 anos, com foco em habilidades socioemocionais e técnicas. Coletivo Coca-Cola Jovem: curso gratuito para jovens de 16 a 29 anos, com aulas online curtas e acesso a vagas de emprego em mais de 400 empresas parceiras.

Sobre o MOVER

O MOVER é uma associação sem fins lucrativos que atua na promoção da equidade racial por meio de capacitação, conscientização e inovação inclusiva.

Atualmente, reúne 57 grandes empresas de diferentes setores, entre elas Amazon, Ambev, Magalu, McKinsey, Vale e XP Inc. Para mais informações acesse o site oficial da MOVER.



