Projeto de Residência Docente oferece bolsas a estudantes de licenciatura; veja como funciona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O programa funcionará como residência pedagógica, apoiando práticas inovadoras e aproximando licenciandos das escolas com bolsas de apoio

Clique aqui e escute a matéria

O Projeto Estadual de Residência Docente, lançado nesta terça-feira (2), pretende investir mais de R$ 8 milhões para fortalecer a formação de futuros professores da rede pública estadual.

Estruturado como residência pedagógica, o programa apoiará práticas inovadoras em sala de aula, com o objetivo de aproximar licenciandos das escolas por meio da oferta de bolsas de apoio. Serão disponibilizadas mais de mil bolsas para estudantes de licenciatura.

O projeto prevê que professores universitários, em parceria com licenciandos e docentes da rede estadual, planejem práticas pedagógicas contextualizadas às necessidades de cada unidade de ensino.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação (SEE) em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), terá edital publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).

"Precisamos apoiar a formação de ensino superior voltada para os professores, para que eles possam desenvolver projetos de intervenção que permitam melhorar e inovar a educação dentro de cada uma das escolas da rede pública do nosso Estado, levando em consideração as particularidades de cada ambiente escolar”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Como funcionará a primeira edição

Nesta primeira edição, serão implementados 420 subprojetos em áreas prioritárias como Português, Matemática, Física, Química e Computação, distribuídos em escolas estaduais de todo o Estado, conforme mapeamento realizado pela SEE e UPE.

O programa ofertará diferentes categorias de bolsas: 1.260 bolsas de R$ 800 para estudantes de licenciatura a partir do 3º período; 420 bolsas de R$ 1.100 para professores mentores; 76 bolsas de R$ 1.600 para orientadores; e 18 bolsas de R$ 2.000 para coordenadores institucionais da SEE, GREs e UPE.

"Formar o professor estando dentro da sala de aula, traz um ganho enorme para a escola, para a formação do estudante, e valoriza também o professor que já está no dia a dia", pontuou a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti.

A duração inicial da residência será de cinco meses, permitindo que os licenciandos estejam imersos na realidade escolar e contribuam diretamente para o aprimoramento do ensino nas escolas da rede estadual.

“Entramos fortemente na humanização e na parte pedagógica. A realidade que temos em cada chão, em cada escola, trazemos dentro desse programa", disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.