Projeto de Residência Docente oferece bolsas a estudantes de licenciatura; veja como funciona
O programa funcionará como residência pedagógica, apoiando práticas inovadoras e aproximando licenciandos das escolas com bolsas de apoio
Clique aqui e escute a matéria
O Projeto Estadual de Residência Docente, lançado nesta terça-feira (2), pretende investir mais de R$ 8 milhões para fortalecer a formação de futuros professores da rede pública estadual.
Estruturado como residência pedagógica, o programa apoiará práticas inovadoras em sala de aula, com o objetivo de aproximar licenciandos das escolas por meio da oferta de bolsas de apoio. Serão disponibilizadas mais de mil bolsas para estudantes de licenciatura.
O projeto prevê que professores universitários, em parceria com licenciandos e docentes da rede estadual, planejem práticas pedagógicas contextualizadas às necessidades de cada unidade de ensino.
A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação (SEE) em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), terá edital publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Precisamos apoiar a formação de ensino superior voltada para os professores, para que eles possam desenvolver projetos de intervenção que permitam melhorar e inovar a educação dentro de cada uma das escolas da rede pública do nosso Estado, levando em consideração as particularidades de cada ambiente escolar”, destacou a governadora Raquel Lyra.
Como funcionará a primeira edição
Nesta primeira edição, serão implementados 420 subprojetos em áreas prioritárias como Português, Matemática, Física, Química e Computação, distribuídos em escolas estaduais de todo o Estado, conforme mapeamento realizado pela SEE e UPE.
O programa ofertará diferentes categorias de bolsas: 1.260 bolsas de R$ 800 para estudantes de licenciatura a partir do 3º período; 420 bolsas de R$ 1.100 para professores mentores; 76 bolsas de R$ 1.600 para orientadores; e 18 bolsas de R$ 2.000 para coordenadores institucionais da SEE, GREs e UPE.
"Formar o professor estando dentro da sala de aula, traz um ganho enorme para a escola, para a formação do estudante, e valoriza também o professor que já está no dia a dia", pontuou a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti.
A duração inicial da residência será de cinco meses, permitindo que os licenciandos estejam imersos na realidade escolar e contribuam diretamente para o aprimoramento do ensino nas escolas da rede estadual.
“Entramos fortemente na humanização e na parte pedagógica. A realidade que temos em cada chão, em cada escola, trazemos dentro desse programa", disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.