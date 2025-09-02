fechar
Enem e Educação | Notícia

Projeto de Residência Docente oferece bolsas a estudantes de licenciatura; veja como funciona

O programa funcionará como residência pedagógica, apoiando práticas inovadoras e aproximando licenciandos das escolas com bolsas de apoio

Por Mirella Araújo Publicado em 02/09/2025 às 21:25 | Atualizado em 02/09/2025 às 21:31
Para os estudantes de licenciatura, serão mais de mil bolsas oferecidas
Para os estudantes de licenciatura, serão mais de mil bolsas oferecidas - FELIPE JORDÃO /SEE

Clique aqui e escute a matéria

O Projeto Estadual de Residência Docente, lançado nesta terça-feira (2), pretende investir mais de R$ 8 milhões para fortalecer a formação de futuros professores da rede pública estadual.

Estruturado como residência pedagógica, o programa apoiará práticas inovadoras em sala de aula, com o objetivo de aproximar licenciandos das escolas por meio da oferta de bolsas de apoio. Serão disponibilizadas mais de mil bolsas para estudantes de licenciatura.

O projeto prevê que professores universitários, em parceria com licenciandos e docentes da rede estadual, planejem práticas pedagógicas contextualizadas às necessidades de cada unidade de ensino.

Leia Também

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação (SEE) em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), terá edital publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Precisamos apoiar a formação de ensino superior voltada para os professores, para que eles possam desenvolver projetos de intervenção que permitam melhorar e inovar a educação dentro de cada uma das escolas da rede pública do nosso Estado, levando em consideração as particularidades de cada ambiente escolar”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Como funcionará a primeira edição

Nesta primeira edição, serão implementados 420 subprojetos em áreas prioritárias como Português, Matemática, Física, Química e Computação, distribuídos em escolas estaduais de todo o Estado, conforme mapeamento realizado pela SEE e UPE.

O programa ofertará diferentes categorias de bolsas: 1.260 bolsas de R$ 800 para estudantes de licenciatura a partir do 3º período; 420 bolsas de R$ 1.100 para professores mentores; 76 bolsas de R$ 1.600 para orientadores; e 18 bolsas de R$ 2.000 para coordenadores institucionais da SEE, GREs e UPE.

"Formar o professor estando dentro da sala de aula, traz um ganho enorme para a escola, para a formação do estudante, e valoriza também o professor que já está no dia a dia", pontuou a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti.

A duração inicial da residência será de cinco meses, permitindo que os licenciandos estejam imersos na realidade escolar e contribuam diretamente para o aprimoramento do ensino nas escolas da rede estadual.

“Entramos fortemente na humanização e na parte pedagógica. A realidade que temos em cada chão, em cada escola, trazemos dentro desse programa", disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Leia também

Um estranho menino
opinião

Um estranho menino
Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
DOCENTE

Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC

Compartilhe

Tags