Ginásio Pernambucano completa 200 anos e recebe ordem de serviço para primeira etapa da restauração
A iniciativa prevê intervenções em etapas para garantir a preservação do prédio e, ao mesmo tempo, não comprometer o calendário escolar
Clique aqui e escute a matéria
O bicentenário do Ginásio Pernambucano, celebrado nesta terça-feira (2), foi marcado pelo anúncio de um amplo investimento para restaurar e modernizar a histórica Escola de Referência em Ensino Médio (Erem), localizada no Centro do Recife.
Durante a solenidade, a governadora Raquel Lyra assinou ordem de serviço no valor de R$ 3,5 milhões, que dará início às obras. No total, a requalificação da unidade contará com recursos na ordem de R$ 7 milhões.
A iniciativa prevê intervenções em etapas para garantir a preservação do prédio e, ao mesmo tempo, não comprometer o calendário escolar.
A governadora Raquel Lyra afirmou que encontrou a escola em estado de abandono e destacou que a restauração e modernização incluirão a climatização das salas, a recuperação da fachada e do forro, além da requalificação de espaços como o Salão Nobre, refeitório, cozinha e museu, preservando a originalidade do patrimônio histórico e garantindo condições adequadas para o pleno funcionamento da unidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Também estão previstos avanços em acessibilidade e no sistema de prevenção e combate a incêndios. A execução ficará a cargo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
Escola mais antiga em atividade
Fundado em 1825, o Ginásio Pernambucano é considerado a escola mais antiga em atividade da América Latina. Foi pioneiro, em 2004, na implementação do modelo de Educação Integral na rede estadual e atualmente atende cerca de 720 estudantes distribuídos em 17 turmas. Entre seus ex-alunos estão nomes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Celso Furtado e Epitácio Pessoa.
O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, destacou o impacto da obra para a comunidade escolar. “Ter um espaço recuperado, bem cuidado, tem um impacto muito significativo para os alunos e funcionários, porque isso permite uma conexão direta entre passado e presente, criando uma verdadeira imersão na história.”
O gestor da Erem Ginásio Pernambucano, Antonio Rosa, enfatizou o simbolismo da restauração no bicentenário. “O bicentenário do Ginásio Pernambucano é um momento muito especial, principalmente pela forma como ele chega. É um momento em que a escola será restaurada, em que ela volta a apresentar indicadores de qualidade dignos da sua própria trajetória, com um corpo docente e um corpo discente também espetaculares.”