Prédio da Neoenergia no Recife é desapropriado e terá uso na educação estadual
Desapropriação do edifício foi decretada um dia após a renovação da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica em Pernambuco
O prédio da Neoenergia Pernambuco, localizado no bairro da Soledade, no Recife, foi desapropriado pelo Governo de Pernambuco em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (24). O local deve ser ocupado por equipamento educacional do estado.
A saída da Neoenergia
Em entrevista concedida ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, explicou que embora haja "um grande carinho por ele", as necessidades atuais da companhia não são comportadas pelo projeto estatal.
Segundo Cabral, a Neoenergia Pernambuco tem passado por um processo de descentralização, de modo que a empresa "esteja cada vez mais próxima das regiões de operação". O prédio já vem sendo, de fato, esvaziado.
Todavia, uma nova sede "moderna, adequada a todos os nossos colaboradores e com vários conceitos atualizados" já está sendo construída no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.
Instalação de equipamento educacional
O Decreto n° 59.437, de 23 de setembro de 2025, assinado após a renovação do contrato de concessão da Neoenergia Pernambuco até 2060, traz a informação de que a desapropriação do imóvel "destina-se à implantação de equipamento público de educação", mas não fornece mais detalhes.
A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com o Governo do Estado de Pernambuco e aguarda esclarecimentos mais precisos sobre a destinação do edifício.
Referência arquitetônica
Projetado em 1971 pelos arquitetos Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, o conjunto de quatro blocos que misturam concreto, vidraçarias e brises (quebra-sóis) fica localizado na esquina da Avenida João de Barros com a Rua Joaquim Felipe, nas proximidades com a Universidade Católica de Pernambuco.
O jardim do edifício leva a assinatura do arquiteto, paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx, mente por trás também dos jardins da Praça do Derby, do Palácio das Princesas e da Praça do Aeroporto, dentre tantos outros ambientes públicos e privados.
