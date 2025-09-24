Prédio da Neoenergia no Recife é desapropriado e terá uso na educação estadual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Desapropriação do edifício foi decretada um dia após a renovação da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

O prédio da Neoenergia Pernambuco, localizado no bairro da Soledade, no Recife, foi desapropriado pelo Governo de Pernambuco em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (24). O local deve ser ocupado por equipamento educacional do estado.



A saída da Neoenergia

Em entrevista concedida ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, explicou que embora haja "um grande carinho por ele", as necessidades atuais da companhia não são comportadas pelo projeto estatal.

Segundo Cabral, a Neoenergia Pernambuco tem passado por um processo de descentralização, de modo que a empresa "esteja cada vez mais próxima das regiões de operação". O prédio já vem sendo, de fato, esvaziado.

Todavia, uma nova sede "moderna, adequada a todos os nossos colaboradores e com vários conceitos atualizados" já está sendo construída no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.

Instalação de equipamento educacional

O Decreto n° 59.437, de 23 de setembro de 2025, assinado após a renovação do contrato de concessão da Neoenergia Pernambuco até 2060, traz a informação de que a desapropriação do imóvel "destina-se à implantação de equipamento público de educação", mas não fornece mais detalhes.

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com o Governo do Estado de Pernambuco e aguarda esclarecimentos mais precisos sobre a destinação do edifício.

Referência arquitetônica

Projetado em 1971 pelos arquitetos Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, o conjunto de quatro blocos que misturam concreto, vidraçarias e brises (quebra-sóis) fica localizado na esquina da Avenida João de Barros com a Rua Joaquim Felipe, nas proximidades com a Universidade Católica de Pernambuco.

O jardim do edifício leva a assinatura do arquiteto, paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx, mente por trás também dos jardins da Praça do Derby, do Palácio das Princesas e da Praça do Aeroporto, dentre tantos outros ambientes públicos e privados.

Saiba como acessar o JC Premium