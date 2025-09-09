JC Educação: destaque para prêmios nacionais, vestibular 2026 e plataforma gratuita de filmes para o Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, e será publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Professor pernambucano é finalista do Prêmio Educador Nota 10



O educador Gustavo Santos Bezerra, da Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, em Carnaíba (PE), está entre os nove finalistas da 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10, a principal premiação da educação básica no Brasil.

Seu projeto, intitulado “Dos resíduos aos recursos”, foi selecionado na categoria Sustentabilidade e propõe soluções para o reaproveitamento de subprodutos tóxicos gerados por casas de farinha do Quilombo do Caroá, como a manipueira e as cascas de mandioca.



A iniciativa envolveu os estudantes no desenvolvimento de protótipos capazes de transformar esses resíduos em materiais úteis, como blocos de construção, vinagre, biodigestores, madeira ecológica e plásticos biodegradáveis.



Realizado pelo Instituto SOMOS, o Prêmio Educador Nota 10 recebeu, nesta edição, mais de 4 mil inscrições de todo o país — um aumento de 45% em relação ao ano anterior. A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de outubro, em São Paulo, quando será revelado o grande vencedor da edição, o Educador do Ano.



Projeto do IFPE vence prêmio nacional de inovação



Um projeto desenvolvido por estudantes e professores do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Recife foi duplamente premiado na edição 2025 do Prêmio Inova, realizada nos dias 2 e 3 de setembro em Brasília.

A iniciativa conquistou os prêmios nas categorias “Destaque”, por votação dos participantes do Painel Telebrasil Summit, e “Acessibilidade”, competindo com outros 40 projetos inscritos. Intitulado “Synesthesia Vision”, o projeto consiste em um dispositivo acoplado a óculos, que atua como complemento à bengala tradicional para pessoas com deficiência visual.

A tecnologia utiliza sensores infravermelho e ultrassônicos para detectar obstáculos e emitir alertas sonoros e vibrações, aumentando a segurança durante a locomoção. A solução inclui ainda um aplicativo e uma plataforma web com recursos como previsão do tempo e auxílio no transporte público.

O equipamento está com patente registrada e já foi aprovado para testes com usuários em situações reais.

Desenvolvido desde 2015, o projeto envolveu mais de 25 estudantes e cinco professores, culminando também na criação de uma startup voltada à comercialização da tecnologia.

Projeto do IFPE conquista duas premiações na edição 2025 do Prêmio Inova - Divulgação/IFPE

Unit-PE abre inscrições de vestibular com 10 cursos para 2026



Estão abertas até o próximo dia 17 de outubro as inscrições para o vestibular tradicional do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), do Grupo Tiradentes. A instituição de ensino está localizada na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

Estão sendo oferecidas 750 vagas para dez cursos de graduação, no primeiro semestre de 2026. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo site https://inscricao.grupotiradentes.com/



As vagas disponíveis são para o período da manhã e da noite, nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A taxa de inscrição é de R$55,00 e as provas serão realizadas no dia 26 de outubro, das 8h às 12h.

Filmes ajudam na preparação para o Enem



A plataforma CurtaENEM, iniciativa gratuita do projeto CurtaEducação, conta com um acervo de mais de 400 filmes e episódios que podem auxiliar no processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Lançado em agosto de 2024, o CurtaENEM tem como objetivo apoiar o trabalho de professores e estimular o engajamento dos estudantes, utilizando o cinema como linguagem crítica capaz de ampliar o repertório dos alunos. A plataforma, que pode ser acessada pelo site https://www.curtaenem.org.br/, oferece não apenas conteúdos audiovisuais, mas também formações pedagógicas, concursos e parcerias institucionais.



A coordenação pedagógica do projeto destaca que o uso do cinema vai além do caráter ilustrativo. Segundo Katia Montinelli, coordenadora do CurtaENEM, o audiovisual pode funcionar como ferramenta de reflexão e interpretação — competências exigidas nas provas do Enem.

“Quando um estudante reconhece um trecho e conecta aquilo a um tema da prova, ele amplia sua capacidade de argumentar e interpretar. Esse é o salto que já observamos nas escolas: alunos mais confiantes e professores mais bem preparados”, afirma.