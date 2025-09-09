PE no Aulão: projeto leva reforço em português, matemática e redação para alunos do 3º ano da rede estadual
Secretaria de Educação inicia aulões estratégicos em todas as regionais de Pernambuco para apoiar estudantes no Enem e outras avaliações
A preparação para o Enem e exames avaliativos ganhou reforço em Pernambuco. A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) lançou, nesta terça-feira (9), o projeto “PE no Aulão”, que vai percorrer as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do Estado.
A primeira edição aconteceu na Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, no Recife, reunindo cerca de mil estudantes do 3º ano da rede pública.
Aulões estratégicos
A iniciativa contempla aulas de português, matemática e redação, com foco nas principais dificuldades identificadas nas avaliações diagnósticas realizadas ao longo do ano. O objetivo é oferecer um reforço estratégico para as provas externas, como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o Saepe (Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco).
Segundo Paulo Dutra, secretário executivo de Ensino Médio e Profissional, os encontros vão além da revisão de conteúdos:
“Os aulões visam retomar, sistematizar e aprofundar esses conteúdos de maneira prática e estratégica, com foco na resolução de questões. A metodologia estimula o raciocínio, a interpretação e a capacidade de argumentação dos estudantes, contribuindo para melhores resultados nas avaliações e no acesso ao ensino superior”, destacou.
Programação da primeira semana
Nesta semana, os aulões seguem em quatro GREs da Região Metropolitana. Confira as datas:
- 09/09 – ETE Ginásio Pernambucano (GRE Recife Norte), das 7h30 às 12h
- 10/09 – Erem Santos Cosme e Damião (GRE Metropolitana Norte), das 13h às 17h
- 11/09 – ETE Maximiano Accioly Campos (GRE Metropolitana Sul), das 7h30 às 12h
- 11/09 – Quadra do Complexo Santos Dumont (GRE Recife Sul), das 13h às 17h
Apoio para ampliar resultados
A SEE destaca que o projeto é mais uma ferramenta para ampliar a preparação dos estudantes, garantindo oportunidades iguais de acesso ao ensino superior e fortalecendo o desempenho da rede estadual nas avaliações externas.
A previsão é que, até o fim do ano, todos os alunos do 3º ano participem dos aulões em suas respectivas regionais.