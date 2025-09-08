Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, ministra Aula Magna online e gratuita sobre economia
Ser Educacional realiza Aula Magna de lançamento do curso "Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional"
No dia 10 de setembro, às 17h, a Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, UNAMA, UNINORTE, UNG e UNI7, realiza Aula Magna de lançamento do curso “Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional”.
A aula é conduzida por Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, mestre em Economia pela PUC-RJ e PhD pela Universidade de Harvard, e um dos criadores do Plano Real.
A iniciativa busca aproximar o público dos principais conceitos econômicos e mostrar como eles se aplicam no cotidiano, impactando desde o consumo até decisões profissionais.
Declarações
De acordo com João Cláudio Arroyo, economista e pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNAMA, a proposta do curso é traduzir a economia de forma prática.
“Um dos maiores desafios do país é a economia, mas a economia entendida a partir do cotidiano, dos juros, inflação, desemprego, oportunidades, sobretudo a busca de soluções sustentáveis”, destacou.
João também ressaltou a relevância da iniciativa para a sociedade.
“O conhecimento é uma ação reparadora e coletiva. Nos permite entender a realidade, a desigualdade social e evoluir para um futuro promissor. É de grande importância o lançamento desse projeto que traduz os conceitos econômicos para aplicação prática e sustento de famílias brasileiras, além de ser obrigatório para a formação de todos os profissionais de nível superior”, afirmou.
Mais informações
O evento é gratuito e os interessados podem acompanhar acessando o canal @Gokursos no YouTube, a partir das 17h.
Na ocasião, serão divulgadas informações sobre o formato do curso, carga horária, processo de inscrição e plataforma de transmissão.