Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, ministra Aula Magna online e gratuita sobre economia

Ser Educacional realiza Aula Magna de lançamento do curso "Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional"

Por Aisha Vitória Publicado em 08/09/2025 às 16:30
Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central
Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central

No dia 10 de setembro, às 17h, a Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, UNAMA, UNINORTE, UNG e UNI7, realiza Aula Magna de lançamento do curso “Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional”.

A aula é conduzida por Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, mestre em Economia pela PUC-RJ e PhD pela Universidade de Harvard, e um dos criadores do Plano Real.

A iniciativa busca aproximar o público dos principais conceitos econômicos e mostrar como eles se aplicam no cotidiano, impactando desde o consumo até decisões profissionais.

Declarações

De acordo com João Cláudio Arroyo, economista e pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNAMA, a proposta do curso é traduzir a economia de forma prática.

“Um dos maiores desafios do país é a economia, mas a economia entendida a partir do cotidiano, dos juros, inflação, desemprego, oportunidades, sobretudo a busca de soluções sustentáveis”, destacou.

João também ressaltou a relevância da iniciativa para a sociedade.

“O conhecimento é uma ação reparadora e coletiva. Nos permite entender a realidade, a desigualdade social e evoluir para um futuro promissor. É de grande importância o lançamento desse projeto que traduz os conceitos econômicos para aplicação prática e sustento de famílias brasileiras, além de ser obrigatório para a formação de todos os profissionais de nível superior”, afirmou.

Mais informações

O evento é gratuito e os interessados podem acompanhar acessando o canal @Gokursos no YouTube, a partir das 17h.

Na ocasião, serão divulgadas informações sobre o formato do curso, carga horária, processo de inscrição e plataforma de transmissão.

