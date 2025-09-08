Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, ministra Aula Magna online e gratuita sobre economia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ser Educacional realiza Aula Magna de lançamento do curso "Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional"

Clique aqui e escute a matéria

No dia 10 de setembro, às 17h, a Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, UNAMA, UNINORTE, UNG e UNI7, realiza Aula Magna de lançamento do curso “Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional”.

A aula é conduzida por Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, mestre em Economia pela PUC-RJ e PhD pela Universidade de Harvard, e um dos criadores do Plano Real.

A iniciativa busca aproximar o público dos principais conceitos econômicos e mostrar como eles se aplicam no cotidiano, impactando desde o consumo até decisões profissionais.

Declarações

De acordo com João Cláudio Arroyo, economista e pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNAMA, a proposta do curso é traduzir a economia de forma prática.

“Um dos maiores desafios do país é a economia, mas a economia entendida a partir do cotidiano, dos juros, inflação, desemprego, oportunidades, sobretudo a busca de soluções sustentáveis”, destacou.

João também ressaltou a relevância da iniciativa para a sociedade.

“O conhecimento é uma ação reparadora e coletiva. Nos permite entender a realidade, a desigualdade social e evoluir para um futuro promissor. É de grande importância o lançamento desse projeto que traduz os conceitos econômicos para aplicação prática e sustento de famílias brasileiras, além de ser obrigatório para a formação de todos os profissionais de nível superior”, afirmou.

Mais informações

O evento é gratuito e os interessados podem acompanhar acessando o canal @Gokursos no YouTube, a partir das 17h.

Na ocasião, serão divulgadas informações sobre o formato do curso, carga horária, processo de inscrição e plataforma de transmissão.



Saiba como se inscrever na newsletter JC