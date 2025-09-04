fechar
Enem e Educação | Notícia

Pernambuco nomeia 606 novos profissionais para a Educação

Segundo o Governo de Pernambuco, desde 2023, já foram nomeados 1.701 analistas em gestão educacional e 1.566 assistentes administrativos educacionais

Por JC Publicado em 04/09/2025 às 16:23
Imagem de sala de aula vazia
Imagem de sala de aula vazia - Divulgação/SEE

O Governo de Pernambuco nomeou 606 novos profissionais para a Educação. A governadora Raquel Lyra assinou o ato que inclui 102 analistas em gestão educacional e 504 assistentes administrativos, que atuarão nas Gerências Regionais de Educação.

A publicação saiu no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4), por meio do ato nº 5903. 

“Através do Juntos pela Educação, estamos melhorando o ensino em Pernambuco. São mais de 600 novos profissionais que chegam para ajudar a fazer a transformação que tanto queremos na educação do nosso Estado. A nomeação desses analistas e assistentes é uma oportunidade de cuidar melhor dos nossos alunos, dos professores, de fortalecer o processo de aprendizagem e de garantir que o planejamento e o compromisso sigam se traduzindo em resultados concretos para Pernambuco”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Segundo o Governo de Pernambuco, desde 2023, já foram nomeados 1.701 analistas em gestão educacional e 1.566 assistentes administrativos educacionais.

“A nomeação de novos analistas e assistentes educacionais representa a política pública de educação que o Governo de Pernambuco fortemente já traduz com novos profissionais, capacidade de gestão, condição e perenidade de que o processo da educação do Estado tenha começo, meio e não tenha fim, pois vamos sempre buscar melhorias”, registrou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

