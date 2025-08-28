fechar
Grupo global Inspired Education consolida operação em Pernambuco e investe na Escola Eleva no Recife

Aquisição do terreno da unidade reafirma compromisso de longo prazo com o estado e marca nova fase de expansão da rede no Brasil

Por Aisha Vitória Publicado em 28/08/2025 às 18:44
O grupo Inspired Education, uma das maiores redes globais de escolas premium, anunciou a compra definitiva do terreno onde está instalada a Escola Eleva Recife.

O projeto é "muito bem recebido" pela cidade de Recife e projeta um futuro de expansão e consolidação, fortalecendo a presença da instituição em Pernambuco.

Aquisição do terreno

A recente aquisição do terreno onde a escola está localizada, uma área de quase 10.000 m² com 13.000 m² de área construída e cerca de 4,1 mil m² destinados a lazer e áreas verdes, reflete uma visão de longo prazo do projeto com a capital pernambucana.

A decisão de internalizar o terreno visa garantir longevidade e evitar discussões contratuais de aluguel no futuro, reforçando o compromisso da instituição de estar presente em Recife há muito tempo.

Segundo Paulo Moraes, CEO da Inspired Education no Brasil, no ritmo atual, a escola não está longe de atingir sua capacidade máxima.

Fundada em 2002 e adquirida pela Inspired em junho de 2022, a escola atende aproximadamente 900 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio atualmente, além de gerar 150 diretos e cerca de 50 indiretos.

Compromisso com a comunidade

Para Paulo Moraes, a aquisição do terreno representa mais do que uma transação imobiliária.

“Mais do que uma aquisição imobiliária, esta compra é um investimento no futuro da comunidade escolar. Para as famílias, ela representa estabilidade e confiança de que seguiremos crescendo junto com a cidade. Para os alunos e professores, abre espaço para novos projetos, mais infraestrutura e a possibilidade de trazer experiências de excelência acadêmica, esportiva e artística já consolidadas em nossas escolas no Brasil e no exterior”, destacou

Expansão do Ensino Médio

A partir da consolidação da propriedade, a Escola Eleva Recife inicia uma nova fase de investimentos em infraestrutura.

Um dos focos será a ampliação dos espaços destinados ao ensino médio, que agora, em 2025, inicia sua primeira turma do que é chamado de 10º ano, com um andar exclusivo planejado para oferecer ambientes modernos, tecnológicos e colaborativos.

“Este ano lançamos o Ensino Médio no Recife e daremos continuidade a esse novo segmento, trazendo todo o know-how já alcançado em nossas escolas do Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Brasília dentro do currículo nacional. Além disso, iremos incorporar as melhores práticas das nossas principais escolas no mundo, como as da Suíça, Itália e Inglaterra, por meio da metodologia do International Baccalaureate”, explica Moraes.

Crédito: Fausto JR
Thiago Santos, CFO Inspired Education no Brasil, Paulo Moraes, CEO Inspired Education no Brasil e Amanda Payne, diretora Escola Eleva Recife durante entrevista - Crédito: Fausto JR

Crescimento no Brasil e em Pernambuco

Paulo também destacou que, à medida que a escola atingir sua capacidade máxima, a estratégia de expansão poderá incluir novas unidades na cidade.

“A hipótese que temos é que, chegando na capacidade, devemos identificar um novo local. Recife é uma cidade grande e, quando abrimos uma escola, a localização é a variável mais importante. Uma vez que esta unidade chegue ao limite, o caminho natural será definir um segundo endereço e, futuramente, até um terceiro endereço”, afirmou.

O desempenho da unidade tem reforçado a confiança nos investimentos.

“No primeiro ano, em 2022, matriculamos cerca de 420 crianças, o que foi um sinal muito forte de que havíamos acertado em relação à expectativa e à demanda das famílias. Recife se consolidou como uma das nossas escolas com maior receptividade. É, sem dúvidas, uma das estrelas do grupo no Brasil”, avaliou.

Moraes ainda ressaltou que o crescimento rápido traz desafios, mas que a equipe tem conseguido acompanhar o ritmo.

“Com um projeto que cresce tão rápido, o desafio para o time é gigantesco. Mas temos sido felizes em encontrar profissionais com as competências necessárias e, principalmente, que se identificam com a comunidade escolar”, completou.

Sobre a Escola Eleva Recife

A Escola Eleva Recife é uma instituição brasileira, bilíngue e integral que combina excelência acadêmica e desenvolvimento socioemocional.

Sua estrutura conta com espaços inovadores como Maker Space, Media Lab, biblioteca, quadra poliesportiva e áreas dedicadas às artes, música e tecnologia.

Além do currículo nacional, a unidade adota o programa International Baccalaureate (IB), reconhecido mundialmente por preparar alunos para as melhores universidades do Brasil e do exterior.

Em relação à competitividade, a escola se considera única por conseguir entregar um conjunto de diferenciais que poucas escolas oferecem simultaneamente: período integral, ampla gama de atividades extracurriculares, bilinguismo com certificações internacionais, infraestrutura de ponta, foco socioemocional, esportes e oratória.

