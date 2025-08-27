fechar
Enem e Educação | Notícia

Recife promove Festival de Programação e Robótica 2025 com competições e oficinas

Evento reúne mais de 150 escolas com competições de robótica, mostra de projetos criativos e oficinas que estimulam o pensamento computacional

Por JC Publicado em 27/08/2025 às 19:21
Festival de Programação e Robótica 2025
Festival de Programação e Robótica 2025 - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Começou nesta terça-feira (26) o Festival de Programação e Robótica do Recife 2025 – Programando o Futuro, no Recife Expo Center, no bairro do Recife. O evento segue até a sexta-feira (29) e reúne estudantes, professores e convidados de diversas redes de ensino em uma celebração da ciência, tecnologia e criatividade.

O festival tem como propósito incentivar a aprendizagem criativa, desenvolver competências digitais, estimular soluções inovadoras e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na educação.

“O Festival é uma celebração da inovação na educação básica, reunindo mais de 150 escolas e oferecendo competições, oficinas e atividades até sexta-feira”, destacou Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação.

Leia Também

Olimpíadas e competições de robótica

Entre os destaques da programação estão:

  • Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que definirá as equipes pernambucanas classificadas para a fase nacional, no Espírito Santo;
  • RecLine, voltada aos anos iniciais, com montagem de robôs e desafios de raciocínio lógico;
  • Robótica Artística, que une arte, tecnologia e design em apresentações criativas;
  • FIRST LEGO League Explore (FLL), com projetos desenvolvidos por crianças da educação infantil e anos iniciais.

Além disso, o Programa Embarque Digital apresentou iniciativas em parceria com universidades e instituições de ensino superior.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

Experiência dos estudantes

As disputas colocaram em prática conceitos de programação e resolução de problemas. Para Letícia Marques, estudante da Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto, a experiência é inesquecível:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“A robótica é algo que nunca vou esquecer. Une gerações e mostra o futuro acontecendo agora”.

As equipes da Rede Municipal que se classificaram para a etapa estadual da OBR foram:

  • Nível 1 – 1º lugar: Futurebot (Escola Municipal Padre Antônio Henrique); 2º lugar: Bosco Bit (Escola Dom Bosco); 3º lugar: Roboticvoltz (Escola Rodolfo Aureliano).
  • Nível 2 – 1º lugar: The Fúrias (Utec Gregório Bezerra); 2º lugar: Gigantes de Aço (Escola Padre Antônio Henrique); 3º lugar: Testech (Escola Municipal Antônio Heráclito do Rêgo).

Educação digital como prioridade

Para a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, o Festival é um marco de troca e inclusão. “Mais do que celebrar títulos, o Festival mostra que ciência e robótica unem gerações, incentivam igualmente meninas e meninos e abrem caminhos para o futuro”.

Leia também

No Recife, Ministro da Educação anuncia concurso público com 92 vagas na Fundaj. Veja detalhes da visita
Educação

No Recife, Ministro da Educação anuncia concurso público com 92 vagas na Fundaj. Veja detalhes da visita
Padre Carlos Fritzen é nomeado futuro reitor da Unicap
JESUÍTA

Padre Carlos Fritzen é nomeado futuro reitor da Unicap

Compartilhe

Tags