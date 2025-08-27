Recife promove Festival de Programação e Robótica 2025 com competições e oficinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reúne mais de 150 escolas com competições de robótica, mostra de projetos criativos e oficinas que estimulam o pensamento computacional

Clique aqui e escute a matéria

Começou nesta terça-feira (26) o Festival de Programação e Robótica do Recife 2025 – Programando o Futuro, no Recife Expo Center, no bairro do Recife. O evento segue até a sexta-feira (29) e reúne estudantes, professores e convidados de diversas redes de ensino em uma celebração da ciência, tecnologia e criatividade.

O festival tem como propósito incentivar a aprendizagem criativa, desenvolver competências digitais, estimular soluções inovadoras e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na educação.

“O Festival é uma celebração da inovação na educação básica, reunindo mais de 150 escolas e oferecendo competições, oficinas e atividades até sexta-feira”, destacou Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação.

Leia Também Estudantes da Rede Municipal do Recife embarcam para participar da etapa internacional do torneio de robótica na China

Olimpíadas e competições de robótica

Entre os destaques da programação estão:

Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que definirá as equipes pernambucanas classificadas para a fase nacional, no Espírito Santo;

RecLine, voltada aos anos iniciais, com montagem de robôs e desafios de raciocínio lógico;

Robótica Artística, que une arte, tecnologia e design em apresentações criativas;

FIRST LEGO League Explore (FLL), com projetos desenvolvidos por crianças da educação infantil e anos iniciais.

Além disso, o Programa Embarque Digital apresentou iniciativas em parceria com universidades e instituições de ensino superior.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

Experiência dos estudantes

As disputas colocaram em prática conceitos de programação e resolução de problemas. Para Letícia Marques, estudante da Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto, a experiência é inesquecível:

“A robótica é algo que nunca vou esquecer. Une gerações e mostra o futuro acontecendo agora”.

As equipes da Rede Municipal que se classificaram para a etapa estadual da OBR foram:

Nível 1 – 1º lugar: Futurebot (Escola Municipal Padre Antônio Henrique); 2º lugar: Bosco Bit (Escola Dom Bosco); 3º lugar: Roboticvoltz (Escola Rodolfo Aureliano).

Nível 2 – 1º lugar: The Fúrias (Utec Gregório Bezerra); 2º lugar: Gigantes de Aço (Escola Padre Antônio Henrique); 3º lugar: Testech (Escola Municipal Antônio Heráclito do Rêgo).

Educação digital como prioridade

Para a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, o Festival é um marco de troca e inclusão. “Mais do que celebrar títulos, o Festival mostra que ciência e robótica unem gerações, incentivam igualmente meninas e meninos e abrem caminhos para o futuro”.

