Recife promove Festival de Programação e Robótica 2025 com competições e oficinas
Evento reúne mais de 150 escolas com competições de robótica, mostra de projetos criativos e oficinas que estimulam o pensamento computacional
Começou nesta terça-feira (26) o Festival de Programação e Robótica do Recife 2025 – Programando o Futuro, no Recife Expo Center, no bairro do Recife. O evento segue até a sexta-feira (29) e reúne estudantes, professores e convidados de diversas redes de ensino em uma celebração da ciência, tecnologia e criatividade.
O festival tem como propósito incentivar a aprendizagem criativa, desenvolver competências digitais, estimular soluções inovadoras e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na educação.
“O Festival é uma celebração da inovação na educação básica, reunindo mais de 150 escolas e oferecendo competições, oficinas e atividades até sexta-feira”, destacou Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação.
Olimpíadas e competições de robótica
Entre os destaques da programação estão:
- Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que definirá as equipes pernambucanas classificadas para a fase nacional, no Espírito Santo;
- RecLine, voltada aos anos iniciais, com montagem de robôs e desafios de raciocínio lógico;
- Robótica Artística, que une arte, tecnologia e design em apresentações criativas;
- FIRST LEGO League Explore (FLL), com projetos desenvolvidos por crianças da educação infantil e anos iniciais.
Além disso, o Programa Embarque Digital apresentou iniciativas em parceria com universidades e instituições de ensino superior.
Experiência dos estudantes
As disputas colocaram em prática conceitos de programação e resolução de problemas. Para Letícia Marques, estudante da Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto, a experiência é inesquecível:
“A robótica é algo que nunca vou esquecer. Une gerações e mostra o futuro acontecendo agora”.
As equipes da Rede Municipal que se classificaram para a etapa estadual da OBR foram:
- Nível 1 – 1º lugar: Futurebot (Escola Municipal Padre Antônio Henrique); 2º lugar: Bosco Bit (Escola Dom Bosco); 3º lugar: Roboticvoltz (Escola Rodolfo Aureliano).
- Nível 2 – 1º lugar: The Fúrias (Utec Gregório Bezerra); 2º lugar: Gigantes de Aço (Escola Padre Antônio Henrique); 3º lugar: Testech (Escola Municipal Antônio Heráclito do Rêgo).
Educação digital como prioridade
Para a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, o Festival é um marco de troca e inclusão. “Mais do que celebrar títulos, o Festival mostra que ciência e robótica unem gerações, incentivam igualmente meninas e meninos e abrem caminhos para o futuro”.