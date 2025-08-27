No Recife, Ministro da Educação anuncia concurso público com 92 vagas na Fundaj. Veja detalhes da visita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve no Recife e anunciou um investimento de R$ 8 milhões em reformas no Museu e o novo concurso público

O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve em Recife nesta quarta-feira (27) para fazer alguns anúncios de investimento no Estado.

Pela manhã, ele participou de uma cerimônia na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Casa Forte, onde foi agraciado com a Medalha Massangana — honraria concedida a personalidades e instituições que se destacam por suas contribuições à educação, cultura, ciência e vida pública no Brasil.

Durante o evento, ele anunciou o novo concurso público para a Instituição, com 92 vagas. Os detalhes sobre a seleção serão divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Atualmente, a instituição já participa do Concurso Público Nacional Unificado 2 (CPNU2), que oferece 20 vagas para o cargo de pesquisador. Todas essas vagas estão distribuídas entre os eixos de Ciências Humanas e Sociais; Educação; Meio Ambiente; e História e Museologia.

“Anunciamos um novo concurso público para a Fundaj, que há muito tempo aguardava essa oportunidade para renovar o quadro da fundação.”, detalha o ministro.

Além da nova seleção, o ministro também anunciou um investimento superior a R$ 8 milhões para a criação de uma nova exposição no Museu do Homem do Nordeste, que não passava por reformas há 17 anos.

Novo Instituto Federal do Recife

Além das mudanças para a Fundaj, o ministro divulgou o projeto do novo Instituto Federal no centro histórico do Recife, em um prédio doado pela prefeitura.

Segundo Camilo, o prédio também será uma revitalização na cidade, recuperando o patrimônio arquitetônico do prédio e unindo com um projeto para a educação.

“Será um instituto focado em tecnologia, na área cultural, no audiovisual, e também na licenciatura. Estou fazendo questão de que todos os institutos novos, também foquem na formação de professores no nosso país.”, explica o ministro.

O Instituto contará com um espaço cultural para a cidade, que será um cinema aberto ao público.

A previsão é de licitar ainda esse ano e em março do próximo ano dar a obra de serviço.

“Nós fizemos o projeto, que vai ser concluído agora, em novembro. E nós vamos poder ter dois prédios, que estavam sem utilização, passando a ser a nova sede do Instituto Federal”, detalha o Prefeito do Recife, João Campos.

Outros investimentos

Também foi divulgada a ordem de serviço do Instituto Federal de Goiana, um dos seis novos Institutos Federais (IFs) que estão sendo construídos em Pernambuco.

“Demos a ordem de serviço do Instituto Federal em Goiana. E as obras já vão começar. Em breve quero estar em Goiana para inaugurar o campus. É uma união de esforços para que a gente possa avançar na educação”, afirmou o ministro.

Outro projeto é de um Complexo Educacional na Várzea, que vai contar com escola, creche, quadras, para alavancar a educação na cidade.

