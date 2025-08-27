fechar
Enem e Educação | Notícia

Padre Carlos Fritzen é nomeado futuro reitor da Unicap

Atual pró-reitor administrativo da Unicap, Padre Carlos Fritzen é gaúcho de Campina das Missões. Ele assumirá suas funções a partir de janeiro de 2026

Por JC Publicado em 27/08/2025 às 18:15
Durante sete anos, padre Carlos Fritzen foi coordenador da Federação Internacional Fé e Alegria, com sede em Bogotá
O provincial dos Jesuítas do Brasil e presidente da Universidade Católica de Pernambuco, padre Mieczyslaw Smyda, anunciou, nesta quarta-feira (27), a nomeação do padre Carlos Fritzen como o futuro reitor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)

Atual pró-reitor administrativo da Unicap, Padre Carlos Fritzen é gaúcho de Campina das Missões. Ele assumirá suas funções a partir de janeiro de 2026.

Trajetória marcada pela atuação acadêmica e social 

Bacharel em Teologia e Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutor em Ciências Sociais e Humanas pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, o futuro reitor tem também pós-graduação em Gestão para Organizações Sociais da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Tecnologias Aplicadas à Educação pela Faculdade Jesuítas São Luís (SP).

Desde dezembro de 2024, padre Carlos Fritzen ocupa também o cargo de presidente do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é membro do Conselho Econômico-Administrativo da Província dos Jesuítas do Brasil.

Liderança jesuíta

Durante sete anos, foi coordenador da Federação Internacional Fé e Alegria, com sede em Bogotá.
Também foi diretor-presidente das mantenedoras e patronatos da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (Aneas).

"Neste momento de transição, gostaria de expressar meus votos de sucesso ao padre Carlos Fritzen em sua nova jornada à frente da Unicap, a primeira universidade jesuíta do Norte e Nordeste. Estou certo de que sua experiência e dedicação contribuirão significativamente para o contínuo crescimento e desenvolvimento de nossa universidade, uma instituição que tem uma história identificada com o povo nordestino", ressaltou o padre Pedro Rubens, atual reitor da Unicap.

Padre Pedro iniciará pós-doutorado na Europa

Padre Pedro deixará o cargo de reitor no dia 16 de janeiro de 2026 e iniciará um pós-doutorado, com base em Paris e Roma, mas vinculado à Unicap.

"Agradeço primeiro a Deus, segundo ao padre Peters que me preparou para essa missão, aos companheiros jesuítas da Unicap e, enfim, a todos e a cada pessoa pela colaboração e apoio durante minha gestão, desejando que as conquistas sejam consolidadas, os avanços continuados e a comunidade fortalecida. Vida longa à Católica de Pernambuco!", enfatizou Padre Pedro.

