fechar
Enem e Educação | Notícia

Jornada Bett Nordeste abre debates sobre inovação e futuro da educação no Recife

Primeiro dia do evento reuniu palestrantes, educadores e gestores para discutir equidade, tecnologia e novos caminhos pedagógicos

Por JC Publicado em 27/08/2025 às 20:23
Jornada Bett Nordeste 2025
Jornada Bett Nordeste 2025 - Wilton Marcelino

Clique aqui e escute a matéria

A Jornada Bett Nordeste 2025 encerrou nesta quarta-feira (27) o seu primeiro dia de atividades no Recife Expo Center, reunindo educadores, gestores e especialistas em um encontro marcado por debates sobre inovação, inclusão e futuro da educação.

Promovido pela Bett Brasil em parceria com o Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco (Sinepe-PE), o evento segue até quinta-feira (28), com acesso gratuito para visitantes.

Leia Também

A abertura oficial ocorreu pela manhã, com o painel “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”, mediado pelo jornalista Ciro Guimarães. O debate contou com a diretora da Bett Brasil, Claudia Valério, o presidente do Sinepe-PE, José Ricardo Diniz, e o presidente do Consed e secretário de Educação de Sergipe, José Sobral.

Os convidados destacaram a importância de fortalecer o diálogo entre redes públicas e privadas, incorporar práticas pedagógicas inovadoras e ampliar a colaboração no enfrentamento dos desafios da educação.

Ao longo do dia, a programação foi dividida em quatro eixos — convivência, consciência, cuidado e criação — que nortearam os debates em três auditórios simultâneos. Entre os temas em destaque estiveram competências midiáticas, equidade digital, protagonismo estudantil e experiências de internacionalização da educação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O encerramento ficou a cargo do especialista espanhol Xavier Aragay, presidente da Reimagine Education, que abordou a necessidade de refletir e se antecipar às transformações em curso na educação.

“Precisamos apoiar professores e famílias para promover experiências inovadoras que tornem a aprendizagem das novas gerações uma realidade neste século de mudanças constantes e disruptivas”, afirmou.

Nesta quinta (28), a Jornada Bett Nordeste retoma sua programação a partir das 10h, com novos painéis, palestras e atividades voltadas à inovação e tecnologia no ensino.

Leia também

No Recife, Ministro da Educação anuncia concurso público com 92 vagas na Fundaj. Veja detalhes da visita
Educação

No Recife, Ministro da Educação anuncia concurso público com 92 vagas na Fundaj. Veja detalhes da visita
Padre Carlos Fritzen é nomeado futuro reitor da Unicap
JESUÍTA

Padre Carlos Fritzen é nomeado futuro reitor da Unicap

Compartilhe

Tags