Jornada Bett Nordeste abre debates sobre inovação e futuro da educação no Recife
Primeiro dia do evento reuniu palestrantes, educadores e gestores para discutir equidade, tecnologia e novos caminhos pedagógicos
A Jornada Bett Nordeste 2025 encerrou nesta quarta-feira (27) o seu primeiro dia de atividades no Recife Expo Center, reunindo educadores, gestores e especialistas em um encontro marcado por debates sobre inovação, inclusão e futuro da educação.
Promovido pela Bett Brasil em parceria com o Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco (Sinepe-PE), o evento segue até quinta-feira (28), com acesso gratuito para visitantes.
A abertura oficial ocorreu pela manhã, com o painel “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”, mediado pelo jornalista Ciro Guimarães. O debate contou com a diretora da Bett Brasil, Claudia Valério, o presidente do Sinepe-PE, José Ricardo Diniz, e o presidente do Consed e secretário de Educação de Sergipe, José Sobral.
Os convidados destacaram a importância de fortalecer o diálogo entre redes públicas e privadas, incorporar práticas pedagógicas inovadoras e ampliar a colaboração no enfrentamento dos desafios da educação.
Ao longo do dia, a programação foi dividida em quatro eixos — convivência, consciência, cuidado e criação — que nortearam os debates em três auditórios simultâneos. Entre os temas em destaque estiveram competências midiáticas, equidade digital, protagonismo estudantil e experiências de internacionalização da educação.
O encerramento ficou a cargo do especialista espanhol Xavier Aragay, presidente da Reimagine Education, que abordou a necessidade de refletir e se antecipar às transformações em curso na educação.
“Precisamos apoiar professores e famílias para promover experiências inovadoras que tornem a aprendizagem das novas gerações uma realidade neste século de mudanças constantes e disruptivas”, afirmou.
Nesta quinta (28), a Jornada Bett Nordeste retoma sua programação a partir das 10h, com novos painéis, palestras e atividades voltadas à inovação e tecnologia no ensino.