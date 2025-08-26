Jornada Bett Nordeste acontece em Recife nos dias 27 e 28 de agosto
Evento gratuito reúne mais de 60 palestrantes e traz debates sobre inovação, inclusão e o futuro da educação no Recife
Nos dias 27 e 28 de agosto, o Recife sedia a Jornada Bett Nordeste, um dos principais eventos de educação da região. Com entrada gratuita, o encontro acontece no Recife Expo Center e oferece oportunidades de atualização e networking para educadores, gestores e profissionais do setor.
Realizada pela Bett Brasil, em parceria com o Sinepe-PE, a programação conta com três auditórios simultâneos, mais de 60 palestrantes nacionais e internacionais, além de uma área de exposição com soluções, produtos e inovações de mais de 40 empresas da área educacional.
A edição deste ano tem como tema central “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”, que propõe refletir sobre os caminhos para transformar a educação com inovação, coragem e compromisso com a vida.
Segundo Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil, a ideia de "nova aprendizagem" convida a repensar o que ensinamos, como ensinamos e com qual propósito, diante dos desafios atuais. “A regeneração dos futuros começa pela transformação da forma como educamos. Precisamos rever conteúdos, métodos e objetivos da aprendizagem, pensando no papel da educação como agente de sentido e transformação”, destaca.
Coluna Enem e Educação do JC estará presente na Jornada Bett
Um dos destaques do primeiro dia é a participação da jornalista Mirella Araujo, titular da coluna Enem e Educação do Jornal do Commercio. Ela será uma das palestrantes da roda de conversa “Convivência Consciente: Construindo uma Escola de Relações Saudáveis”, que acontece no dia 27, na Plenária.
O painel vai discutir como promover relações saudáveis no ambiente escolar, com foco em empatia, escuta ativa, diversidade e mediação de conflitos — alinhado ao eixo "Convivência", um dos quatro pilares temáticos do evento.
Auditório exclusivo para Educação Pública
Uma das grandes novidades deste ano é a criação de um auditório exclusivo para a Educação Pública, com acesso gratuito. O espaço abordará os principais desafios enfrentados por redes municipais e estaduais, com debates, cases de gestão pública e soluções inovadoras.
Entre os destaques, o painel “Será que a educação pública já perdeu a onda da Inteligência Artificial?”, no dia 28, reúne nomes como:
- Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company
- Luciano Meira, professor da UFPE e head de Pedagogia na Proz
- Alexandre Schneider, professor da FGV
- Tanci Simões, consultora educacional da CESAR School
Os 4 C’s da Jornada: Convivência, Consciência, Cuidado e Criação
Toda a programação será guiada por quatro grandes eixos temáticos:
- Convivência: debate a escola como espaço democrático, inclusivo e de relações saudáveis.
- Consciência: trata do excesso de informações, desinformação, ética digital, pensamento crítico e uso consciente da IA.
- Cuidado: aborda saúde mental, bem-estar e sustentabilidade, pensando no cuidado com as pessoas e com o planeta.
- Criação: destaca metodologias ativas, protagonismo estudantil e autoria na construção do conhecimento.
Como participar
As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Jornada Bett: brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste
Há dois tipos de credenciais disponíveis:
- Credencial de Visitante (gratuita): acesso à área de exposição e ao auditório de Educação Pública.
- Credencial de Congressista: acesso completo a todos os auditórios, com certificado de participação e acesso à área de exposição (válida para um ou dois dias).
Para conferir a programação completa, é so acessar o link https://brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste/programacao
