Semana do Bebê: Recife celebra a primeira infância com foco na natureza e sustentabilidade; confira a programação

Durante a programação, bairros do Recife terão consultas de saúde, oficinas, rodas de conversa, capacitações, ações sociais e espaços de brincar

A Semana do Bebê do Recife, realizada em parceria com a Unicef, começa neste domingo (17) e segue até 24 de agosto com mais de 800 ações intersetoriais em toda a cidade. A programação envolve saúde, educação, assistência social, cultura, esportes, turismo e segurança.

Nesta edição, o tema é “Primeira infância e natureza: semear o presente e cultivar o futuro”, em sintonia com debates globais sobre sustentabilidade e com a realização da COP30, em Belém.

A proposta, segundo a Prefeitura do Recife, é reforçar a importância do contato das crianças com a natureza, ambiente que estimula sentidos, amplia repertórios e favorece o desenvolvimento integral, ao mesmo tempo em que convida à reflexão sobre a preservação do planeta para as próximas gerações.

A temática também dialoga com o tema oficial do ano letivo de 2025 da Rede Municipal de Ensino, que traz a sustentabilidade como eixo central das ações pedagógicas.

“Cuidar das nossas crianças é também cuidar da cidade e do mundo em que elas vão crescer. A Semana do Bebê é um espaço para semearmos experiências e políticas que garantam proteção, saúde, aprendizado e afeto desde os primeiros anos de vida. Uma cidade que prioriza a primeira infância prepara adultos mais conscientes, saudáveis e preparados para transformar o futuro”, afirma a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz.

A Semana do Bebê do Recife é realizada pela Prefeitura do Recife, com apoio da Unicef, até o dia 24 de agosto - Mangue Action

Abertura da Semana do Bebê

A abertura será neste domingo (17), no Parque 13 de Maio, a partir das 14h30, com uma tarde de arte, lazer e cuidado. A programação inclui apresentações de Mari Bigio, Zé Tamanquinho e da Orquestra dos Bichos, além de espaço literário, amamentação e fraldário, vacinação, atividades esportivas e brincadeiras ao ar livre.

Os eventos vão ocorrer, ao longo da semana, em vários equipamentos públicos como parques, escolas, laboratórios da Primeira Infância, Rede Criar, unidades do Compaz e espaços do Programa Mãe Coruja.

Até o dia 24 de agosto, bairros e comunidades de todas as regiões da cidade receberão atividades que unem diferentes áreas da gestão municipal: consultas e orientações de saúde, oficinas educativas, rodas de conversa, capacitações para profissionais, ações de assistência social e espaços de brincar.

A programação completa de todas as atividades está disponível no site https://educ.rec.br/semanabebe e no Conecta Recife.

“São 11 anos à frente da coordenação da Semana do Bebê no Recife e, a cada edição, é emocionante perceber a potência que esse movimento se tornou. Em 2025, chegamos com a certeza de que a Semana do Bebê se consolidou como uma política pública estruturante para a primeira infância, mobilizando diferentes áreas da Prefeitura e engajando a cidade inteira”, ressalta Luciana Lima, secretária executiva da Primeira Infância do Recife.