UFPE celebra 198 anos da Faculdade de Direito do Recife com programação especia; confira
A UFPE iniciou em 1827 com a Faculdade de Direito do Recife, consolidando-se como referência na formação de juristas e grandes personalidades
Clique aqui e escute a matéria
Nesta segunda-feira (11), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) comemora 198 anos da fundação da Faculdade de Direito do Recife, marco que representa o início da história da instituição e do ensino jurídico no Brasil.
Para celebrar, a programação inclui missa às 9h no Mosteiro de São Bento, em Olinda, local que sediou as primeiras turmas do curso jurídico. Às 18h, será aberta a exposição “A Faculdade de Direito do Recife retratada em textos e imagens”, no hall principal da FDR, que ficará aberta até o dia 22, das 7h30 às 20h.
Às 18h30, no Salão Nobre da FDR, haverá cerimônia que marca o aniversário dos cursos jurídicos no Brasil, o lançamento do Projeto 200 Anos da FDR e a formalização do retorno da sede do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) ao prédio da faculdade.
No dia 12, às 17h, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Várzea recebe o Coro de Câmara de Campina Grande, que apresentará o ciclo Cancioneiro Atlântico, do compositor potiguar Danilo Guanais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Reconhecido nacional e internacionalmente, o coro estará sob regência do maestro Vladimir Silva. A entrada é gratuita. No dia 15, às 10h30, será realizado um culto ecumênico no auditório Reitor João Alfredo, na Reitoria da UFPE.
Fundação da Faculdade de Direito
A história da UFPE começou em 1827, com a fundação da Faculdade de Direito do Recife, que ao longo dos anos se firmou como um importante centro de formação de juristas e personalidades marcantes em Pernambuco e no Brasil.
Em 1946, foi criada a Universidade do Recife, que reuniu as principais instituições de ensino do estado: a Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de Pernambuco (1895), a Escola de Farmácia (1903), a Escola de Odontologia (1913), a Faculdade de Medicina do Recife (1915), a Escola de Belas Artes (1932) e a Faculdade de Filosofia do Recife (1940). O primeiro reitor da universidade foi Joaquim Amazonas, nome que hoje batiza o Campus Recife.
Em 1967, a Universidade do Recife foi incorporada ao sistema federal de ensino superior e passou a se chamar Universidade Federal de Pernambuco.
*Com informações da Superintendência de Comunicação da UFPE