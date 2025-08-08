UFPE lança Edital do Processo Seletivo de Ingresso por Reintegração 2025.2 para cursos de graduação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As inscrições estarão abertas de 8 a 18 de agosto, o resultado final será divulgado no dia 22 de agosto; Início das aulas previsto para 8 de setembro

Clique aqui e escute a matéria

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicou o edital do Processo Seletivo de Ingresso por Reintegração 2025.2, ofertando 747 vagas distribuídas entre os três campus: Recife, Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (CAV).

As inscrições estarão abertas de 8 a 18 de agosto e devem ser feitas por meio do portal https://iev.ufpe.br/public, onde também estão disponíveis o edital e a lista completa das vagas.

Quem pode participar

O processo contempla ex-estudantes da UFPE em duas situações específicas:

Reingresso no mesmo curso e campus: Podem se inscrever aqueles que não possuam registro de “integralizado” ou “formado” no sistema de gestão acadêmica, que não tenham sido desvinculados no primeiro período do curso, desligados por punição disciplinar, ingressado sub judice ou em cursos na modalidade a distância (EAD), já que estes possuem forma própria de ingresso.

Perda de vínculo por recusa definitiva de matrícula: Nesse caso, o candidato precisa ter carga horária pendente de, no máximo, 15% do curso, exclusivamente para conclusão no mesmo campus, em até dois períodos letivos. Também é necessário não possuir registro de “integralizado” ou “formado” e não ter sido beneficiado anteriormente pela reintegração após a recusa definitiva.

Leia Também UFPE: 200 anos

Calendário

O resultado final, após a análise dos recursos, será divulgado no dia 22 de agosto. As matrículas nas disciplinas do semestre 2025.2 ocorrerão de 27 de agosto a 1º de setembro, com o início das aulas previsto para 8 de setembro.

Mais informações

Os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Gestão Acadêmica da Prograd pelo telefone (81) 2126-7014 ou pelo e-mail dga.prograd@ufpe.br

Para ver o edital completo, acesse: https://www.ufpe.br/documents/40780/6073722/Edital+-+Reintegra%C3%A7%C3%A3o+2025.2+.docx.pdf/738a5590-f342-4eb0-8a53-6d0455c78456