Enem e Educação | Notícia

UFPE lança Edital do Processo Seletivo de Ingresso por Reintegração 2025.2 para cursos de graduação

As inscrições estarão abertas de 8 a 18 de agosto, o resultado final será divulgado no dia 22 de agosto; Início das aulas previsto para 8 de setembro

Por Aisha Vitória Publicado em 08/08/2025 às 14:48
Fachada da Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Fachada da Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Reprodução

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicou o edital do Processo Seletivo de Ingresso por Reintegração 2025.2, ofertando 747 vagas distribuídas entre os três campus: Recife, Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (CAV).

As inscrições estarão abertas de 8 a 18 de agosto e devem ser feitas por meio do portal https://iev.ufpe.br/public, onde também estão disponíveis o edital e a lista completa das vagas.

Quem pode participar

O processo contempla ex-estudantes da UFPE em duas situações específicas:

Reingresso no mesmo curso e campus: Podem se inscrever aqueles que não possuam registro de “integralizado” ou “formado” no sistema de gestão acadêmica, que não tenham sido desvinculados no primeiro período do curso, desligados por punição disciplinar, ingressado sub judice ou em cursos na modalidade a distância (EAD), já que estes possuem forma própria de ingresso.

Perda de vínculo por recusa definitiva de matrícula: Nesse caso, o candidato precisa ter carga horária pendente de, no máximo, 15% do curso, exclusivamente para conclusão no mesmo campus, em até dois períodos letivos. Também é necessário não possuir registro de “integralizado” ou “formado” e não ter sido beneficiado anteriormente pela reintegração após a recusa definitiva.

Calendário

O resultado final, após a análise dos recursos, será divulgado no dia 22 de agosto. As matrículas nas disciplinas do semestre 2025.2 ocorrerão de 27 de agosto a 1º de setembro, com o início das aulas previsto para 8 de setembro.

Mais informações

Os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Gestão Acadêmica da Prograd pelo telefone (81) 2126-7014 ou pelo e-mail dga.prograd@ufpe.br

Para ver o edital completo, acesse: https://www.ufpe.br/documents/40780/6073722/Edital+-+Reintegra%C3%A7%C3%A3o+2025.2+.docx.pdf/738a5590-f342-4eb0-8a53-6d0455c78456

