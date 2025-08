Equipe RobôCIn da UFPE conquista prêmio de destaque na RoboCup 2024, na Holanda

Clique aqui e escute a matéria

A equipe RobôCIn, do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi premiada pelo bom desempenho na RoboCup 2024, realizada entre os dias 17 e 21 de julho, na Holanda.

Representando o Brasil nas categorias de futebol de robôs, o time conquistou o prêmio The Most Improved Team Award e alcançou o quarto lugar na classificação geral.

Time disputou futebol de robôs e apresentou pesquisas

Na competição, o RobôCIn participou da Small Size League (SSL) e da simulação 2D, mantendo pelo segundo ano consecutivo a melhor posição entre as equipes brasileiras. O grupo também estreou na Divisão A da categoria de 11 robôs, a principal da RoboCup, sendo o primeiro time do Brasil a chegar a esse nível.

Além das partidas, o RobôCIn apresentou dois artigos no simpósio científico da RoboCup: Analysis of the Introduction Trajectory Planning in Control Applied in Small Size League Robots e Planning the Path with Reinforcement Learning: Optimal Robot Motion Planning in RoboCup Small Size League Environments.

Leia Também Estudantes da Rede Municipal do Recife embarcam para participar da etapa internacional do torneio de robótica na China

RobôCIn foi premiado por desempenho e evolução técnica

A premiação The Most Improved Team Award reconhece a evolução do grupo em relação à edição anterior, com destaque entre as equipes da Small Size League. O time foi orientado pela professora Edna Barros, doutora em Ciência da Computação pela University of Tübingen, na Alemanha.

Doutorando do CIn e integrante da equipe, João Guilherme participou da competição na Holanda. "A jornada não foi fácil e o time precisou comandar a manutenção de mais de 10 robôs diferentes, o que dificultou o trabalho deles" conta.

Apesar disso, os resultados positivos que coletaram "provam como o grupo soube extrair o máximo possível da experiência e finalizar a competição em uma nota positiva, concluiu.

Competição reuniu equipes de vários países

Durante o torneio, o RobôCIn enfrentou equipes da França, China e Japão. Com os bons resultados, finalizou em quarto lugar na classificação geral.

A participação da equipe contou com o apoio de empresas parceiras como Microsoft, Baterias Moura, Neurotech, CESAR School, Incognia, INES, ITEMM, HSBS Soluções, Embraer, Tron e Maxon.

Segundo o grupo, os patrocínios foram fundamentais para viabilizar a ida ao torneio e garantir estrutura adequada para as competições e pesquisas.

Saiba como se inscrever na newsletter JC