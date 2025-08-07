Pernambuco lança programa Entrelaços para fortalecer saúde mental nas escolas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante o Clipe 2025, foi assinado um termo para implementar ações de saúde mental e combate à violência nas escolas da rede estadual

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), lançou oficialmente, nesta quinta-feira (7), o programa Entrelaços.

Durante a abertura do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe) 2025, foi assinado um Termo de Compromisso para implementação do projeto, que visa aplicar intervenções pedagógicas voltadas à promoção da saúde mental e à prevenção e enfrentamento da violência nas escolas da rede estadual.

O público-alvo do Entrelaços abrange crianças, adolescentes, jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino de Pernambuco. Entre os objetivos do projeto estão: estimular a participação ativa e significativa dos diversos segmentos da comunidade escolar nas instâncias decisórias da escola, bem como promover um ambiente escolar acolhedor, seguro e respeitoso à diversidade.

“Nós temos investido muito na saúde mental dos nossos estudantes e dos nossos profissionais da Educação. Saímos de 120 psicólogos, por exemplo, e chegaremos, em poucos dias, a 1.200 profissionais, para que possamos estar presentes em toda a rede. Também contamos com assistentes sociais contratados e analistas, para que possamos cuidar integralmente dos nossos jovens", afirmou a governadora Raquel Lyra.

"O estudante que está dentro da escola é o mesmo que, muitas vezes, pode estar sofrendo violência fora dela, enfrentando situações de bullying e tendo dificuldades para progredir. E, por trás disso, há questões relacionadas à saúde mental dele e de sua família”, disse.

O secretário de Educação, Gilson Monteiro, destacou que o governo está buscando humanizar todo o processo, seja educacional, seja de gestão administrativa, e que o programa Entrelaços reflete esse propósito. Ele ressaltou ainda que a Educação não se resume apenas a resultados e índices, mas envolve também a compreensão do processo mais amplo que ocorre dentro de cada unidade escolar.

Psicólogos nas escolas

Cledson Lima, gerente de Políticas Educacionais de Direitos Humanos e Cidadania da SEE-PE, explicou que faz parte do programa garantir que cada escola da rede estadual conte com pelo menos um psicólogo disponível para desenvolver as ações do Entrelaços.

Segundo ele, o cadastro de reserva dos psicólogos aprovados no último concurso já foi zerado, e uma nova contratação temporária está sendo preparada para reforçar a rede. "Estamos validando o edital, e a meta é que cada escola tenha um psicólogo à disposição", afirmou.

Atualmente, a maioria dos psicólogos atua nas 16 regionais de ensino, desenvolvendo ações formativas no ambiente escolar. Cledson destacou que essas formações têm como foco o enfrentamento e a prevenção das múltiplas formas de violência. As atividades incluem rodas de conversa baseadas em metodologias da psicologia com uma abordagem pedagógica, abordando temas como saúde mental, equilíbrio emocional e o combate à violência nas escolas.

Abertura do Clipe

O Clipe 2025 chegou ao Recife para a sua quarta e última etapa. O evento segue até o dia 13 de agosto, no Centro de Convenções, em Olinda, das 9h às 21h, com entrada gratuita.

Com o tema “A justiça socioambiental num contexto de leituras do mundo”, a feira traz uma agenda diversificada, com debates, oficinas, lançamentos de livros, rodas de conversa e atividades para todas as idades. A ampla grade cultural reunirá palestrantes, escritores e profissionais de destaque nacional na área socioambiental, promovendo reflexões e diálogos que conectam literatura e sustentabilidade.

Durante o Clipe, que já passou por Serra Talhada, Caruaru e Petrolina, servidores efetivos e contratados que estejam em pleno exercício de suas funções na Secretaria Estadual de Educação poderão adquirir livros e materiais didáticos por meio do “Bônus Livro”, regulamentado em maio deste ano.

O benefício é disponibilizado por meio de um cartão magnético, intransferível e personalizado, com a identificação do servidor. Os professores receberão R$ 1.045,60, enquanto analistas e assistentes passarão a receber R$ 522,80. De acordo com a pasta, a iniciativa beneficia diretamente cerca de 40 mil docentes e profissionais da rede estadual.

Estudantes pedem melhorias à governadora

A abertura oficial da etapa referente a Região Metropolitana do Recife contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Na ocasião, ela foi abordada por estudantes de duas escolas localizadas no município de Abreu e Lima, que cobrou melhorias com relação a merenda escolar e a instalação de ar-condicionado.

Na Escola Estadual Professora Azinete Ramos Carneiro, alunos solicitaram à governadora Raquel Lyra a diversificação do cardápio da merenda escolar. Entre as reivindicações, destacaram o retorno da oferta de saladas, o aumento na quantidade de carne e maior regularidade no fornecimento de sucos. Em resposta, a governadora afirmou que uma nutricionista será encaminhada à unidade de ensino para avaliar as demandas.

Na Escola Estadual Pastor Amaro de Sena, as reclamações se concentraram nas condições estruturais das salas de aula. Segundo os estudantes, os espaços não contam com aparelhos de ar-condicionado, uma das salas sequer possui janelas, e os ventiladores, além de insuficientes, são barulhentos e atrapalham o aprendizado.

Durante discurso na abertura do evento, Raquel Lyra reforçou o compromisso do governo estadual com a climatização das escolas. “Hoje, ar-condicionado não é item de luxo, é item básico de necessidade para o menino poder aprender e o professor poder ensinar. A gente chegou aqui com poucas escolas com ar-condicionado, mas já estamos em mais de 50% e vamos chegar em todas elas até o final deste ano”, garantiu a governadora.