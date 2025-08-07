Governo de Pernambuco inicia pagamento do benefício de R$ 150 para compra de tênis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo as regras do programa, cada aluno tem 90 dias para usar o crédito. Após esse prazo, o valor será bloqueado e devolvido aos cofres públicos

Os alunos da rede estadual de ensino de Pernambuco, nascidos até o mês de junho, já podem acessar o benefício de R$ 150, do Programa de Aquisição de Tênis, a partir desta quinta-feira (7). Já para os estudantes nascidos entre julho e dezembro, o valor estará disponível em conta a partir desta sexta-feira (8).

O anúncio da liberação dos recursos foi feito pela governadora do Estado, Raquel Lyra, durante a abertura do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), nesta quinta-feira, no Centro de Convenções, em Olinda.

"A gente anuncia hoje que está depositado na conta dos mais de 220 mil alunos da rede estadual o dinheiro correspondente à compra do tênis escolar. São R$ 150 na conta de cada um, depositados hoje", disse a governadora.



"Compromisso nosso, além de um fardamento de qualidade produzido no polo de confecções do Agreste, a gente agora entrega o tênis, que também é compromisso nosso, para que nenhum menino tenha constrangimento ou vergonha de ir para a escola por falta de um sapato", completou.

Como funciona o programa



O Programa de Aquisição de Tênis foi criado por meio da Lei nº 18.782, aprovada em dezembro de 2024, e regulamentado por decreto em 23 de julho de 2025.

Segundo o Governo do Estado, o programa tem como objetivo promover o bem-estar e garantir condições adequadas de locomoção para os estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

O valor de R$ 150 será disponibilizado como crédito em conta bancária, com finalidade exclusiva para a compra de calçados. O benefício será concedido uma vez por ano, até o primeiro dia do ano letivo vigente.

O crédito será liberado em conta vinculada ao estudante ou, no caso de menores de idade, ao responsável legal, por meio de instituição financeira pública contratada pelo Governo do Estado.

Cada aluno terá até 90 dias corridos para utilizar o valor, contados a partir da data de liberação. Caso o crédito não seja utilizado dentro do prazo, o valor será bloqueado e retornará aos cofres públicos.

A Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE) poderá prorrogar esse prazo em casos excepcionais, como desastres naturais ou problemas técnicos.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter acesso ao crédito, o estudante deve:

Estar matriculado na rede pública estadual de ensino de Pernambuco;

Estar regularmente cadastrado no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE) ou em outro sistema que vier a substituí-lo;

ou em outro sistema que vier a substituí-lo; Manter seus dados atualizados junto à Secretaria de Educação.

O valor poderá ser utilizado em lojas físicas ou virtuais que comercializem calçados e estejam registradas nos códigos de atividade econômica (MCC) 5661, para lojas de calçados, ou 5139, no caso de atacadistas e distribuidores do setor.

Conforme determina o decreto, o uso do crédito fora dessa finalidade é proibido. Se for identificado desvio de uso, o estudante ou seu responsável legal poderá ser excluído do programa.

Prestação de contas e fiscalização

Após a liberação do crédito, os beneficiários receberão orientações sobre como utilizar o valor e prestar contas da compra realizada. O processo será monitorado por uma comissão formada por servidores da SEE e da Controladoria-Geral do Estado.

Além disso, os dados dos responsáveis, os estabelecimentos comerciais utilizados e os detalhes das compras serão divulgados no Portal da Transparência. Haverá também auditoria amostral e apuração de possíveis irregularidades.