Recife sedia etapa regional da FLL Explore 2025 nesta quinta-feira (31)

A etapa regional da FIRST LEGO League Explore (FLL Explore), torneio internacional de robótica voltado para crianças de 6 a 10 anos, será realizada nesta quinta-feira (31).

Com o tema SUBMERGED, a temporada 2025 desafia as crianças a explorar o universo do fundo do mar e a propor soluções inovadoras para problemas ambientais e urbanos. O evento será realizado na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) da Mangabeira, no Recife, a partir das 13h.

A competição reunirá cerca de 90 estudantes das redes públicas do Recife, Olinda e Paulista, que vêm desenvolvendo projetos com kits LEGO em uma jornada que une ciência, arte e criatividade.

Categorias da competição

Organizados em equipes, os participantes irão apresentar suas propostas em três categorias: Desafio do Tapete, Projeto de Pesquisa e Core Values – valores que incluem cooperação, respeito mútuo e inovação.

“Mais que uma competição, a FLL Explore é um momento de celebração da criatividade das crianças e do seu protagonismo como inventoras do futuro”, ressalta a equipe da Gerência Geral de Inovação na Educação da Secretaria de Educação do Recife.

Programação

Além das apresentações, o evento — promovido pela Secretaria de Educação do Recife — contará com oficinas de stop motion socioambiental, pixel art, encadernação com materiais recicláveis e construções com LEGO sobre cidades inteligentes.

A proposta é estimular o raciocínio lógico, a expressão artística e o trabalho em grupo desde a infância, reforçando o compromisso da Rede Municipal do Recife com metodologias ativas e aprendizagem baseada em projetos.

Ao final do encontro, todos os participantes receberão medalhas, e as equipes classificadas garantirão vaga na próxima fase do torneio, em nível nacional.

