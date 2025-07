Docentes alegam carga horária irregular em São Lourenço da Mata; prefeito rejeita diálogo com sindicato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Insatisfação se intensificou após declarações do prefeito, que passou a adotar uma postura de confronto com a categoria; saiba mais

Docentes nomeados após o concurso público realizado em 2023 pela FGV têm relatado possíveis irregularidades na jornada de trabalho na rede municipal de São Lourenço da Mata.

Segundo os profissionais, haveria descumprimento de normas legais estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria Estadual de Educação.

Direitos exigidos por docentes

Entre os principais pontos apontados está a exigência de 40 horas presenciais semanais, com carga horária integral em sala de aula e sem a aplicação do regime de hora-aula como critério de medição.

Também foram apresentadas denúncias sobre acúmulo de turmas e sobrecarga pedagógica, com professores responsáveis por mais de uma série por turno, o que, de acordo com os relatos, impacta o planejamento e a qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

A situação já foi encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), e os servidores afirmam que devem ampliar a mobilização caso não recebam uma resposta concreta da gestão municipal.

Prefeito de São Lourenço rebate Sindicato

Durante discurso, o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca (PSB), afirmou que não pretende estabelecer acordos com sindicatos.

“Mostrei, desde o primeiro dia de governo, que eu não ia fazer acordo com sindicato e não faço”, declarou.

A fala foi recebida com vaias por parte do público presente.

Em resposta, Labanca reagiu dizendo: “Essa vaia entra no meu coração com a certeza que eu tô fazendo a coisa certa”, enquanto gesticulava para intensificar as vaias.

