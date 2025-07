Pernambuco é o quarto lugar em homicídios no país mas SDS acredita na redução de 30% prometida por Raquel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo aposta na entrada em atividade de sete mil policiais até os primeiros meses do próximo ano, sendo que 2.400 já vão para as ruas em agosto

A primeira meta estabelecida pela governadora Raquel Lyra na área de segurança foi uma redução de 30% no número de homicídios até dezembro de 2026. Esta quinta-feira, no entanto, o Anuário de Segurança Pública divulgado nacionalmente apontou o estado como o quarto no Brasil em número de homicídios no ano de 2024. Na frente de Pernambuco estão Amapá, Bahia e Ceará. Já na lista das 10 cidades brasileiras mais violentas figuram dois municípios pernambucanos – Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata – que estão em 5º e 6º lugares. A Bahia tem cinco municípios na lista, em 2º , 3º e 4º lugares e o Ceará que tem o município mais violento – Maranguape – tem 3 municípios entre os 10. O Nordeste é, portanto, a região mais violenta do país.

Apesar desses números de 2024, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, ouvido por este blog, disse que a meta estabelecida pela governadora que prometeu reduzir os homicídios no estado em 30% está mantida.” Ainda estamos no final do primeiro semestre de 2025 e os números já mostram uma reversão em relação a 2024. Até dezembro de 2026 há tempo suficiente para chegarmos aos números almejados”- afirmou. Segundo ele, a taxa de homicídios no estado como um todo caiu 11,8 % de janeiro a junho deste ano, sendo este o segundo melhor resultado da série histórica, perdendo apenas para o ano de 2013. A redução foi de 15,2% no município de São Lourenço e de 8,5% no Cabo de Santo Agostinho.

Assim como a governadora tem repetido em todos os pronunciamentos que tem feito, o Governo aposta na entrada em atividade de sete mil policiais até os primeiros meses do próximo ano, sendo que 2.400 já vão para as ruas agora em agosto. “Esses policiais vão ser fundamentais para atingirmos a meta pretendida. Estamos colhendo os frutos de um planejamento estratégico que prioriza integração, inteligência e ações focadas na preservação de vidas” – concluiu o secretário.

Números do Norte e Nordeste impressionam

O Anuário da Segurança Pública mostrou que no Nordeste, a região com maior percentual de homicídios no país, a taxa de assassinatos em 2024, de acordo com a população, chegou a 33,8 para cada 100 mil habitantes. No Norte foi de 27,7, já no Sul do país foi de 14.6 e no Sudeste de 13,3 por 100 mil habitantes. A questão do Norte e Nordeste se espelha ainda na relação dos 10 estados mais violentos. Além do Amapá, que está em primeiro lugar, a Bahia está em segundo, seguida do Ceará e de Pernambuco. Em 6º lugar vem Alagoas e em 7º o Maranhão. A Paraíba está em 11º, o Rio Grande do Norte em 12º, Sergipe em 14º e o Piauí em 17º lugar.

Briga do PL tem até enquete

A luta pela vaga de senador no PL estadual está tão acirrada que conta até com um blog. O chamado “Blog da Direita PE”. Esta quinta-feira o blog divulgou o resultado de uma enquete feita entre os 200 mil seguidores, segundo seus organizadores, apontando o ex-ministro Gilson Machado com 82% das preferências para a disputa pela vaga, enquanto Anderson Ferreira teria 18%. Gilson registrou o resultado em suas redes sociais.

Pergunta que não quer calar

Qual percentual de redução do número de homicídios a governadora vai conseguir alcançar até o final do seu mandato?

