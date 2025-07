Festival de Verão celebra cultura pernambucana em Portugal neste fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programação gratuita acontece nos dias 26 e 27 de julho e conta com oficinas, apresentações artísticas e gastronomia no Instituto Pernambuco-Porto

Neste sábado (26) e domingo (27), o Instituto Pernambuco-Porto Brasil (IPPB) realiza o seu 1º Festival de Verão na cidade do Porto, em Portugal.

O evento é gratuito e aberto ao público para crianças, jovens e adultos conhecerem e aproveitarem a cultura pernambucana por meio de oficinas, música, dança, arte popular e gastronomia típica.

“O Festival de Verão é uma celebração da nossa identidade, que une arte, música, sabores e tradições pernambucanas com o carinho e a receptividade do povo português. É uma ponte cultural viva entre Pernambuco e a cidade do Porto, que se fortalece a cada encontro, a cada diálogo e a cada manifestação artística. Estamos felizes em abrir nossas portas para esse intercâmbio que celebra o que temos de mais autêntico: nossa cultura”, destaca Zeferino Ferreira Costa, presidente do IPPB.

Entre a programação, tem a participação especial do Maracatu Baque Flores do Porto, grupo de percussão inspirado no maracatu de baque virado e formado por brasileiros e portugueses, e o show Especial Pernambuco com Lilian Raquel e Celo Costa.

O Maracatu Baque Flores do Porto é uma das atrações - Divulgação

Cultura popular em destaque

Durante os dois dias de evento, o público poderá participar de oficinas de pipa, argila, dobradura, pintura facial, contação de histórias, dança típica, visitas guiadas à exposição permanente do IPPB e sessões de show cooking, com cozinha ao vivo.

A Loja Pernambuco de Artesanato, recém-inaugurada, também estará aberta ao público durante o festival, com peças exclusivas de artesãos do estado, reunindo tradição e contemporaneidade em um só espaço.

Confira a programação completa:

26/07 – Sábado

15h – Abertura dos Portões

15h30 às 18h30 – Oficina de Pipa

16h – Aula de Dança Típica

16h – Visita Guiada à Exposição Permanente do IPPB

16h – Oficina de Argila

17h às 19h – Canta IPPB: Especial Pernambuco com Lilian Raquel e Celo Costa

20h às 20h45 – Maracatu Baque Flores do Porto

21h – Encerramento

27/07 – Domingo

15h – Abertura dos Portões

15h30 às 17h – Oficina de Dobradura

16h – Show Cooking (Cozinha Ao Vivo)

16h30 – Contação de História – Banda Cegonha

17h – Show Cooking (Cozinha Ao Vivo)

19h – Show Surpresa de Aniversário IPPB

21h – Encerramento

Serviço - 1º Festival de Verão do Instituto Pernambuco-Porto Brasil