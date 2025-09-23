Flávio Ricco: Em toda novela tem sempre a mesma ladainha e muita falta de educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os maiores apelos de desespero, sempre são colocadas ações de despejo, depressão, problemas com familiares, abandono da mulher e pensão atrasada

O mundo gira, a lusitana roda... e parece que no universo das novelas, os velhos e maus costumes insistem em continuar os mesmos. No fundo, no fundo, tem até falta de educação no meio.

Uma dessas piores práticas começa logo no anúncio de qualquer trabalho, com a até natural expectativa de muitos atores e atrizes em serem lembrados.

Há aqueles, claro, que são imediatamente chamados. Mas outros tantos que não, e os mais interessados, na maioria das vezes, buscam maneiras de se fazer presente e encontrar possíveis meios de contato com o autor escolhido.

E daí chovem telefonemas, mensagens e outros tipos de abordagem, com o WhatsApp como última dessas novidades. Entre os maiores apelos de desespero, sempre são colocadas ações de despejo, depressão, problemas com familiares, abandono da mulher e pensão atrasada.

Nem todos, porém, se contentam em apenas conseguir um papel, porque já na sequência reclamam do pouco destaque, da intensidade das gravações ou do rumo que o personagem tomou. Nada, a exemplo do que foi no passado, diferente do que agora se vê ou se ouve na reta final de “Vale Tudo”.

É sempre a mesma e triste novela fora da novela.

Elenco de Vale Tudo - Fabio Rocha/TV Globo

TV Tudo

Últimas do SBT

Simone Queiroz está escalada para apresentar o “Jornal do SBT”, às 23h30, com estreia em breve.

O canal se prepara para gravar o piloto de um novo jornal, que entrará no horário da primeira novela, à tarde.

O “Aqui Agora” ficará apenas com uma edição semanal, aos sábados, comandada por Geraldo Luís.

Simone Queiroz - Simone Queiroz/Instagram

Nova direção

Na Argentina, segundo a mídia local, as negociações para venda da Telefé, um de seus principais canais, que pertence à Paramount, caminham a passos largos. O empresário Gustavo Scaglione, inclusive, já é apontado como novo dono da emissora. Falta o anúncio oficial.

Cara e coragem – 1

Dudu Camargo é um caso a ser estudado. Na sua vida na TV, que não é tão longa assim, já encarou poucas e boas, ruins e algumas bem lamentáveis. Mas é ele.

Cara e coragem – 2

Por razões que só ele sabe quais são, entrou em “A Fazenda” sem uma equipe por trás. Na história recente dos realities shows, é uma opção que foge de todos os padrões. Não tem ninguém trabalhando por ele aqui fora.

Cara e coragem – 3

No Instagram do Dudu Camargo, as últimas duas postagens são sobre eleições e morte do Silvio Santos. Nada mais atual ou relacionado a “A Fazenda”. Ainda assim, quando entrou tinha 360 mil seguidores. Agora já está com 414 mil, sem postar nada.

Tem uma coisa

Todo reality show que não vai bem, muito da culpa cai na conta do elenco mal escolhido. É sempre o primeiro ponto a ser ressaltado. Mas se tem uma coisa que a atual “Fazenda” deve ser destacada é a seleção dos seus participantes. Acertaram em cheio.

Nada agora

A direção da Band já tem resolvido que as maiores decisões sobre sua nova programação só serão tomadas em janeiro ou fevereiro. Nada neste ano, porque acredita-se que até lá o cenário será outro e bem mais favorável.

Caso à parte

Só que a Band não pode e nem tem condições de esperar até janeiro para resolver a situação do “Melhor da Noite”. Existem sérios questionamentos sobre ele. Muito difícil, quase impossível, a sua continuidade.

Colunismo eletrônico

Em breve, as noites de sábado da Record News contarão com o trabalho da jornalista Dani Stolai. Ela estará à frente do programa “All Inclusive”, um formato de colunismo eletrônico, reunindo entrevistas, cultura, gastronomia e turismo, tanto no Brasil quanto no exterior.

Dani Stolai - Dani Stolai/arquivo pessoal

Baixinho

Depois de fazer uma série de cinco entrevistas no Flamengo, agora a TV Romário está pronta para realizar o mesmo trabalho no Vasco. Na pauta, o presidente Pedrinho, treinador Fernando Diniz, e três atletas. Está só esperando o “ok”.

Cronograma

Na Record, a série “A Vida de Jó”, em 20 episódios, dará lugar a “O Senhor e a Serva”, uma produção em 10 capítulos. Portanto, uma bíblica na sequência da outra.

Isso significa que “Mãe”, novela turca, gênero que foi muito bem recebido pelos espectadores da emissora, já pode ter sua estreia confirmada para 27 de outubro.

Filme da Gloria

Mariana Affro foi a escolhida para interpretar Carol, filha de Davi (Thiago Martins), um jovem viúvo que vive com o pai (Eri Johnson) em São Cristóvão, no longa “Sexa”. Trata-se da primeira direção de Gloria Pires para o cinema, onde também faz a protagonista. “Sexa” será exibido no Festival do Rio, em outubro.

Glória Pires e Mariana Affro - Divulgação

Libertadores

O Paramount+, nesta quinta-feira, fará um pré-jogo de 1h30 de duração para o jogo decisivo do São Paulo diante da LDU, pela Libertadores. Com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinícius Coelho, a bola vai rolar a partir das 19h no Morumbi.

Bate – Rebate

Foi um sucesso, no último final de semana, o festival de gastronomia brasileira no Carreau du temple”...

... Alessandra Montagne foi a madrinha do evento, que teve, entre outros, Roberta Sudbrack e Roberto Eid pilotando os pratos...

... O ator Vincent Cassel também foi, mas saiu de lá com fama de bem antipático.

Entre os acertos de “A Vida de Jó”, os jovens atores Mah Duarte e Enzo Krieger...

...E, principalmente, Giuseppe Oristanio...

... A caracterização é outro ponto alto da série dirigida por Alexandre Avancini.

Devido à Semana de Moda, Patrícia Poeta viaja sexta-feira para Milão...

... Só que na segunda, já estará à frente do seu programa na Globo...

...”Encontro”, aliás, que ainda fará outras estreias.

A TV Brasil, nesta quinta-feira, às 23h, estreia o seriado “Game Dev Brasil”, conteúdo documental sobre jogos eletrônicos...

... Com dez episódios de 26 minutos, a obra destaca o universo dos desenvolvedores de games. Direção de Elias Guerra e produção da Rodô Audiovisual.

O escritor e roteirista Pedro Milward lança dia 14 de outubro, às 18h, no Mandarim Lagoa, Rio, o livro “Além – O Encontro na Mesa”, romance que une espiritualidade e experiências pessoais.

Daysa Belini, após 16 anos de Record, está de volta à empresa, mas agora como apresentadora da Record News.

C´est fini

“Vale Tudo” chegou à televisão do Uruguai: Teledoce.

Nas mídias digitais do canal, César, Cauã Reymond, é apresentado como: “um homem sedutor, descarado e muito ambicioso”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

