Flavio Ricco: SBT e Globo prometem um 6 de outubro de fortes emoções
O SBT, já avisou que o Ratinho fará a "sala de espera" e a Record, claro, não pode ficar na simples condição de expectadora. O que vem aí?
Em relação à decisão de SBT/Disney+ em confirmar a estreia do “The Voice Brasil” em 6 de outubro, às 22h30, com toda certeza tem alguma coisa por trás. Com toda certeza, é mais que coragem ou atrevimento, talvez um recado da parceria, direto e sem escalas, mandado para a Globo?
Alguém sabe? Ou tem detalhes?
Independentemente de resultados de audiência, foi um anúncio no mínimo ousado, considerando a grade da concorrente nesse dia, que inclui morte da Odete em “Vale Tudo” e final do “Estrela da Casa”.
Tudo indica que, em 6 de outubro, outras novidades poderão existir neste confronto.
Por exemplo, na Globo, não ficar limitado a “The Voice” x Novela e “Estrela da Casa”. Mas, por se tratar de uma segunda-feira, nada impede a Globo de escalar um daqueles “arrasa-quarteirão” em “Tela Quente”. É aguardar.
O SBT, já avisou que o Ratinho fará a “sala de espera” e a Record, claro, não pode ficar na simples condição de expectadora. O que vem aí? Esta é a TV aberta que todo mundo gosta.
TV Tudo
Primeiro escalão
Em “Vale Tudo”, as cenas de flashback gravadas para elucidar o acidente envolvendo Leonardo, filho de Odete Roitman, contam com alguns dos principais atores, no caso, Guilherme Magon, Paolla Oliveira e Debora Bloch.
Além de outros personagens, que serão revelados em breve.
Futebol
Nesta terça, 21h15, tem Fluminense e Lanus, da Argentina, no SBT.
Jogo da Sul-Americana, com Tiago Leifert, Mauro Betting e Nadine Bastos.
Correção
Sobre a próxima briga pelos direitos da Libertadores da América, vale voltar ao assuntos e colocar o prazo correto.
Em vez de 2027 a 2029 será de 2027 a 2030. São quatro anos, como nos dois ciclos anteriores.
Ele mesmo
Está mesmo certa a volta de André Marques ao Grupo Globo, agora como cozinheiro do novo programa da Angélica, “Angélica Ao Vivo”, no GNT.
Estreia agora em outubro e, em concordância ao título, ao vivo.
Um parafuso
A Globo, com o “Mais Você”, sem a Ana Maria Braga, meteu um truque no segmento e ingredientes do programa.
Tati Machado e Gil do Vigor, ao vivo, apresentam quase tudo, mas por volta das 11h, entra um VT culinário da Ana. Como fica a concorrência nessa? Se mexem ou só assistem?
Cinema
Leandro Stoliar e Lívia Raick, marido e mulher, mas que até bem poucos dias “duelavam” nos jornais da Record e SBT, anunciam a estreia do “Caras e Hollywood”, com o propósito de levar ao público conteúdos relevantes e envolventes do cinema.
Direção de Rodrigo Mariz e Hélio Sileman.
Caminho diferente
Diferentemente de outras séries já produzidas na Record, “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, que estreia dia 30 no UniverVideo, não é baseado em relatos bíblicos.
O roteiro foi construído em cima de registros históricos. O Coliseu, palco de lutas e massacres de cristãos, será um dos principais cenários.
No embalo
“Ben-Hur”, programada para 2026, é outra produção da Record que não será baseada na Bíblia.
A série é uma adaptação do romance “Ben-Hur: A Tale of the Christ”, escrito por Lew Wallace. Fala sobre a história de um personagem fictício, Judá Ben-Hur, contemporâneo de Jesus Cristo.
Vai mudar
O “Metrópolis”, um dos mais tradicionais programas da TV Cultura, perto dos 40 anos no ar, vai entrar em uma nova fase a partir da próxima segunda-feira.
Cunha Jr., também há muito tempo na sua apresentação, será transferido para outras funções, com quadro fixo na atração e reportagens especiais.
Vai perder?
Bate – Rebate
· Tem gente que não sei... A Virginia, com tudo que ela tem, é escolhida rainha de escola e já querem que ela saiba sambar? Dá um tempo...
· ... O Carnaval só será em fevereiro. Tem chão.
· A jovem atriz Cat Dantas estreia na Record como Zilá, em “A Vida de Jó”, prima ousada e divertida do protagonista, vivido por Enzo Krieger/Guilherme Berenguer...
· ... Cat também é a protagonista do filme “Deixe-me Viver”, ainda inédito, rodado em Trancoso.
· A atriz Clarice Alves, de produções como “Tempo de Amar” e “Passaporte para Liberdade”, tem dividido sua carreira entre o cinema espanhol e o audiovisual brasileiro...
· ... Entre seus próximos lançamentos, os longas espanhóis “Todo Lo Que Nunca Fuimos”, da Warner Bros., e “Sigma”, além da sexta temporada de “Impuros”, no Disney+...
· ... Também protagoniza o longa hispano-americano “Tras los Pasos de la Rubia Platino”.
· A escritora Leila Meirelles estreia na literatura infantil com o livro “Era uma vez Uma vez”, que será lançado dia 27, às 11h, no Teatro O Tablado, Rio.
· Cristiana Carvalho, a diretora Mônica em “Vai na Fé”, faz uma das protagonistas do curta-metragem “Hora Extra", que será exibido no dia 24 pelo canal Telemilênio...
· ... O canal é conhecido na internet por produzir conteúdo sobre a temática LGBTQIAPN+.
C´est fini
Netflix trabalha, em ritmo bem acelerado, em um projeto biográfico sobre Zeca Pagodinho.
"Deixa a Vida me Levar", e nem poderia ser diferente, será o título da produção. Lançamento no ano que vem.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!