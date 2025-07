Raul Henry diz que João Campos é melhor do que os governadores que conheceu, incluindo Jarbas Vasconcelos

Raul foi eleito recentemente presidente do MDB de Pernambuco com o apoio de João Campos, tendo disputado o cargo com Jarbas Filho.

Entusiasmado com a presença do prefeito João Campos (PSB) em evento esta semana da Fundação Ulisses Guimarães em Vitória de Santo Antão, o ex-deputado federal Raul Henry (MDB) disse em pronunciamento que o prefeito do Recife tem mais qualidades que os últimos seis governadores com os quais conviveu, citando todos eles pelo nome, incluindo Jarbas Vasconcelos, que o lançou na política e do qual tem divergido e Eduardo Campos.

“Eu convivi com seis governadores de Pernambuco. Com Jarbas, naturalmente, que foi o grande referencial da minha vida. Convivi com doutor Miguel Arraes, muito. Convivi com Marco Maciel, quando nós tivemos uma aliança com o PFL. Convivi com Roberto Magalhães, quando fui vice-prefeito dele na Prefeitura do Recife. Convivi com Eduardo Campos, pai de João, desde que éramos estudantes da Universidade Federal juntos. Depois, quando ele foi governador, que nos construímos a nossa amizade e a nossa aliança. Convivi com Paulo Câmara, como vice-governador de Paulo Câmara… Então, a vida me deu essa possibilidade de conviver com seis ex-governadores de Pernambuco", disse Raul Henry.

E concluindo dirigindo-se a João Campos: “Você tem mais talento e mais virtudes do que os seis reunidos. Eu posso lhe dizer isso.”

Raul foi eleito recentemente presidente do MDB de Pernambuco com o apoio de João Campos. Disputou o cargo enfrentando o filho de Jarbas Vasconcelos, o deputado estadual Jarbas Filho (MDB).

Agora luta com unhas e dentes para assegurar o apoio do MDB a João Campos em 2026 com o que não tem concordado o senador Fernando Dueire (MDB) que deseja se candidatar à reeleição e tem o apoio de Jarbas Vasconcelos e da direção nacional do partido.

