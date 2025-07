João Campos participa de evento do MDB após consolidar apoio do partido em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeito do Recife esteve ao lado de Raul Henry e do prefeito de Vitória de Santo Antão em encontro da Fundação Ulysses Guimarães

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou nesta terça-feira (22) do Encontro Regional Pernambuco do projeto “O Brasil Precisa Pensar o Brasil”, da Fundação Ulysses Guimarães, braço de formação política do MDB.

O evento, realizado no Recife, celebra os 60 anos de fundação do partido e os 30 anos da entidade, reunindo lideranças locais e nacionais para discutir os rumos do País.

A presença de João ao lado do presidente estadual do MDB, Raul Henry, e do prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto (MDB), acontece semanas após o PSB consolidar o apoio do partido em Pernambuco.

O movimento foi decisivo para barrar a tentativa de Jarbas Filho, aliado da governadora Raquel Lyra (PSDB), de assumir o comando da legenda no estado. A presença de João no evento reforça a aliança política entre PSB e MDB no estado, especialmente diante das articulações para as eleições de 2026.

“Foi uma satisfação fazer parte do debate nacional e poder dar a minha contribuição para que Pernambuco participe com diálogo, ideias e compromisso com o futuro”, escreveu João Campos em publicação nas redes sociais.

O gestor destacou ainda a importância do encontro promovido pela Fundação Ulysses Guimarães como espaço de discussão sobre os caminhos do País e a contribuição de Pernambuco para esse debate.