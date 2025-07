Com apoio de 86 prefeitos, o senador Fernando Dueire entra na luta pela reeleição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se a disputa pelo Senado vem sendo, publicamente, mais concentrada em nomes como Marília Arraes, Humberto Costa, Silvio Filho e Miguel Coelho – o PL ainda está na briga interna sobre quem o representará, se Gilson Machado ou Anderson Ferreira – o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, que foi suplente do senador Jarbas Vasconcelos e assumiu o posto com a renúncia de Jarbas há dois anos e meio, trabalhou todo o tempo na surdina e surge agora com grande força política no interior, já tendo o apoio de 86 prefeitos e continua em busca de mais. Há duas semanas, de forma paulatina, os prefeitos comprometidos com o senador vêm se pronunciando formalmente sobre o assunto.

Dez já declararam oficialmente o compromisso com a reeleição de Dueire e os demais o farão, paulatinamente, até o final do ano. “O MDB tem 11 senadores em sua atual bancada e a direção nacional trabalha pela reeleição dos 10 que estão habilitados, o outro é Renan Filho que está no meio do mandato de oito anos. Sou, portanto, candidato natural pelo partido em Pernambuco”- disse ao blogdellas esta segunda-feira Fernando Dueire, quando procurado à respeito do apoio que recebeu do prefeito de Saloá, o 10º até agora a formalizar compromisso com sua candidatura.

Dueire chegou a ser dado como carta fora do baralho quando o deputado estadual Jarbas Filho perdeu a eleição para presidente da legenda em Pernambuco para o ex-deputado federal Raul Henry. Após a oficialização do resultado, no entanto, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, disse a ele que seu lugar no partido está garantido e que é candidato natural. O senador foi aconselhado a continuar trabalhando com a certeza de que o partido não definiu ainda seu caminho para 2026. Uma fonte nacional da legenda informou a este blog que o MDB vai estar no palanque onde Dueire estiver como candidato ao Senado.

Isto significa que, embora se coloque como certo o apoio da legenda ao prefeito João Campos, como afirmou Henry depois de eleito, a situação ainda está pendente.

Senador Municipalista

Da mesma forma que o deputado federal Eduardo da Fonte já escolheu o slogan de sua provável candidatura ao Senado – “senador da saúde” – Dueire se prepara para disputar como “senador municipalista”, perfil que cultivou desde que assumiu o mandato e passou a receber diariamente os prefeitos pernambucanos que os procuravam para pleitear emendas para seus municípios ou para resolver pendências nos órgãos públicos, incluindo ministérios. Além, de seu gabinete viver sempre aberto para os prefeitos, Dueire chegou a instalar um gabinete itinerante em Salgueiro onde atendeu de sexta a domingo 18 prefeitos dos sertões Central e do Araripe.

Presente nas regiões

O senador Fernando Dueire tem sido um verdadeiro parceiro de Saloá. Ele sempre esteve ao nosso lado, destinando recursos, apoiando projetos e entendendo as necessidades do povo. É um municipalista convicto que valoriza o papel dos prefeitos e fortalece a gestão local. Por isso, reafirmo o apoio à sua reeleição com a certeza de que continuará lutando pelo desenvolvimento do nosso município e de toda a nossa região”- disse esta segunda o prefeito de Saloá, Junior de Rivaldo, o 10º a declarar apoio a Dueire.

São Caetano e as digitais



O prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, diz que Dueire “inverteu a lógica do mandato de senador”. Cuida dos temas nacionais mas não esquece dos municípios. Onde a gente anda tem a digital dele. As BRs 423 e 104, por exemplo, estão em obras graças ao seu empenho em destravar projetos”. Já oficializaram o apoio além desses dois, os prefeitos de Lajedo, Erivaldo Chagas; de Cachoeirinha, André Raimundo; de Belo Jardim, Gilvando Estrela; de São José do Egito, Fredson Brito; de Itaíba, Pedro Pilota; de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora; de Palmares, Junior de Beto; e de João Alfredo, José Martins.

Pergunta que não quer calar



Com o nome de Dueire posto na mesa o MDB fica com João Campos ou Raquel Lyra em 2026?

