Explosão em depósito irregular de fogos de artifício deixa um morto e 10 feridos em São Paulo
Após a detonação do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via
Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após uma explosão seguida de um incêndio em uma residência no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira, 13.
Câmeras de monitoramento registraram o momento em que rajadas de fogos de artifício cruzam a Avenida Salim Farah Maluf. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o local onde a explosão ocorreu era utilizado como um depósito irregular de fogos de artifício.
Como ocorreu a explosão?
A explosão, que foi seguida por um incêndio, ocorreu em uma residência na Rua Francisco Bueno, 7, por volta das 19h50.
O local era utilizado de forma irregular como depósito de fogos de artifício. Imóveis vizinhos foram atingidos, assim como veículos que estavam estacionados na região. Estruturas metálicas também foram derrubadas.
Após a detonação do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via, que fica a poucos metros de distância da casa onde a explosão ocorreu.
O que diz a SSP-SP?
A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a residência fica na Rua Francisco Bueno, número 79 e que uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas.
A ocorrência também afetou outros imóveis das proximidades. A equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi mobilizada e verificou extensos danos materiais, afetando uma variedade de propriedades comerciais e residenciais, além de veículos.
Até agora, a equipe realizou a interdição de 21 imóveis. Os residentes impactados foram abrigados por familiares.
Investigação
A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da explosão.
"O caso foi registrado como explosão (art. 251 do Código Penal), crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 42) e lesão corporal (art. 129 do CP) no 30° DP (Tatuapé)", disse a SSP.
A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal, segundo a pasta.
"O armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos, afirmou ainda a SSP.