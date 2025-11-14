Explosão em depósito irregular de fogos de artifício deixa um morto e 10 feridos em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a detonação do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via

Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após uma explosão seguida de um incêndio em uma residência no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira, 13.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que rajadas de fogos de artifício cruzam a Avenida Salim Farah Maluf. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o local onde a explosão ocorreu era utilizado como um depósito irregular de fogos de artifício.

Como ocorreu a explosão?

A explosão, que foi seguida por um incêndio, ocorreu em uma residência na Rua Francisco Bueno, 7, por volta das 19h50.

O local era utilizado de forma irregular como depósito de fogos de artifício. Imóveis vizinhos foram atingidos, assim como veículos que estavam estacionados na região. Estruturas metálicas também foram derrubadas.

Após a detonação do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via, que fica a poucos metros de distância da casa onde a explosão ocorreu.

O que diz a SSP-SP?

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a residência fica na Rua Francisco Bueno, número 79 e que uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas.

A ocorrência também afetou outros imóveis das proximidades. A equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi mobilizada e verificou extensos danos materiais, afetando uma variedade de propriedades comerciais e residenciais, além de veículos.

Até agora, a equipe realizou a interdição de 21 imóveis. Os residentes impactados foram abrigados por familiares.

Investigação

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da explosão.

"O caso foi registrado como explosão (art. 251 do Código Penal), crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 42) e lesão corporal (art. 129 do CP) no 30° DP (Tatuapé)", disse a SSP.

A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal, segundo a pasta.

"O armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos, afirmou ainda a SSP.

