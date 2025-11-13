fechar
Brasil | Notícia

ONU cobra governo por falhas na COP-30; BID anuncia US$ 6 bi em financiamento climático

ONU enviou uma carta ao governo brasileiro com duras críticas à segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/11/2025 às 23:08
Seguran&ccedil;a contra manifestantes foi um dos pontos reclamados pela ONU
Segurança contra manifestantes foi um dos pontos reclamados pela ONU - COP30/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O clima esquentou em Belém. O secretário da UNFCCC, braço da Organização das Nações Unidas, Simon Stiell, enviou uma carta ao governo brasileiro na quarta-feira, 12, cobrando melhorias na segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30).

No documento, Stiell cita o episódio de terça-feira, 11, quando um grupo de manifestantes invadiu a Zona Azul, onde apenas pessoas credenciadas podem entrar. Stiell afirma que as forças de segurança brasileiras foram orientadas a não agir para conter manifestantes e cita problemas como a falta de ar-condicionado e vazamentos de água em alguns locais dos pavilhões da conferência O teor da carta veio à tona nesta quinta-feira, 13, e o governo Lula se apressou para tentar conter a crise, minimizando as críticas.

No campo econômico, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) preparou anúncios que totalizam US$ 6 bilhões (R$ 31,7 bilhões), de acordo com o presidente da instituição, Ilan Goldfajn.

ONU reclama da segurança e de problemas no ar-condicionado

A Organização das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao governo brasileiro nesta quarta-feira, 12, com duras críticas à segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30). Em uma carta de três páginas, o secretário da UNFCCC (braço de clima da ONU), Simon Stiell, afirma que as forças de segurança brasileiras foram orientadas a não agir para conter manifestantes e cita problemas como a falta de ar-condicionado e vazamentos de água em alguns locais da Zona Azul, área onde ocorrem as negociações.

A carta foi revelada pela Bloomberg e confirmada pelo Estadão, que também teve acesso ao documento.

Como é o cabo de guerra na tensa negociação da COP-30

Um dos principais itens na agenda da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), a adaptação (políticas para diminuir o impacto das catástrofes e outros danos do aquecimento global) enfrenta um impasse na conferência.

Nas salas de negociação, os países discutem parâmetros para medir a adaptação à crise do clima, que compõem a Meta Global de Adaptação (GGA, na sigla em inglês).

Reuniões tensas tiveram divergências quanto aos indicadores e ao prazo para definir a meta global ainda nesta COP. As discordâncias põem no centro do tabuleiro países árabes, africanos e latino-americanos, e têm como pano de fundo o embate recorrente sobre financiamento que opõe países pobres e desenvolvidos. LEIA MAIS AQUI

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Anúncios do BID para financiamento climático totalizam US$ 6 bilhões

Para a primeira semana da COP-30, a cúpula da ONU sobre mudanças climáticas que acontece em Belém (PA), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) preparou anúncios que totalizam US$ 6 bilhões (R$ 31,7 bilhões). "Focamos em várias iniciativas e instrumentos. Só do que estamos fazendo, deu US$ 6 bilhões. Se cada um fizer os seus US$ 6 bilhões, te garanto que soma bastante", disse o presidente da instituição, Ilan Goldfajn.

O maior projeto será anunciado na sexta-feira, 14: US$ 3,4 bilhões para oferecer hedge cambial a empresas e investidores. Outro projeto que será anunciado na sexta é o Reinvestir+. Ele prevê que o BID compre projetos sustentáveis bem-sucedidos, como de energia renovável, adicione garantias a eles e os venda a investidores institucionais. São projetos com dívidas em bancos, que sairão do balanço dessas instituições financeiras. A medida fará com que os bancos tenham capacidade de financiar novos projetos "verdes" - se participarem do programa, eles serão obrigados a isso.

Brindes viram moeda de troca em Belém

Leque de Portugal, tiara de panda da China, um papel com seu nome escrito com a caligrafia da Turquia... Esses são alguns dos brindes distribuídos pelos países na COP-30 - a cúpula da ONU sobre Mudanças Climáticas que acontece em Belém - e que, em alguns casos, são usados como moeda de troca para que o participante assista a uma palestra.

Essa distribuição de brindes ocorre na Blue Zone, a área de negociações. No local, antes de se chegar às salas de reuniões, o participante atravessa um pavilhão onde os países têm estandes com programações de debates e painéis relacionados ao clima e onde também distribuem brindes relacionados às suas culturas.

Ministro de Meio Ambiente demitido durante a COP

O ministro das Florestas, da Pesca e do Meio Ambiente da África do Sul, Dion George, foi demitido pelo presidente de seu país, Cyril Ramaphosa, enquanto participava da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), em Belém. O presidente não explicou o motivo da decisão abrupta; apenas anunciou que George estava sendo substituído por Willem Aucamp, porta-voz do partido Aliança Democrática.

De acordo com a imprensa da África do Sul, a demissão teria ocorrido a pedido do Aliança Democrática, que tem 12 ministérios no governo de Ramaphosa.

Leia também

Pernambuco leva 10 marcas à Brasil BioMarket e reforça protagonismo dos pequenos negócios sustentáveis na COP30
sustentabilidade

Pernambuco leva 10 marcas à Brasil BioMarket e reforça protagonismo dos pequenos negócios sustentáveis na COP30
BID anuncia R$ 32 bilhões em financiamentos para clima durante a COP30
COP30

BID anuncia R$ 32 bilhões em financiamentos para clima durante a COP30

Compartilhe

Tags