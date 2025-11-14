fechar
Destaque no SBT, Benjamin Back é contratado pela nova Transamérica

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/11/2025 às 10:21
Benjamin Back, apresentador, é o mais novo contratado da TMC (Transamérica Media Center), que foca mais em notícias e que abortou o seu estilo musical.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Back vai comentar em um programa esportivo os principais acontecimentos de clubes paulistas, como Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians.

O apresentador vai acumular alguns trabalhos. Isso porque ele se mantém no Arena SBT e também no Domingol na CNN Brasil. Quem confirmou a ida de Back para a emissora de rádio foi a própria TMC, em um comunicado.

Benjamin Back acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ele se tornou popular com o Estádio 97, uma atração esportiva que comandava na rádio Energia 97, em que permaneceu até 2018.

