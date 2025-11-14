COP30: nova manifestação de indígena fecha portão principal da conferência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manifestação ocorre um dia após o secretário para o Clima das Nações Unidas, Simon Stiell, cobrar melhorias de segurança e infraestrutura no evento

O portão principal do espaço onde ocorre a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) em Belém foi fechado na manhã desta sexta-feira (14) em um novo protesto de indígenas Mundurukus em frente à zona azul, onde ocorrem as negociações.

A entrada para a conferência da ONU está sendo feita por uma entrada lateral e ao menos duas dezenas de carros da Polícia Militar, Bombeiros e agentes da Força Nacional estão de guarda.

A manifestação ocorre um dia após o secretário para o Clima das Nações Unidas, Simon Stiell, cobrar ao governo brasileiro melhorias no esquema de segurança e na infraestrutura do evento ambiental, que teve 56 mil inscritos. O Ministério da Casa Civil afirma estar tomando providências.

Na noite de terça-feira (11), um grupo de indígenas e integrantes do Coletivo Juntos, ligados ao PSOL, tentou acessar a área restrita a credenciados e foram contidos pela segurança.

Os manifestantes conseguiram ultrapassar o sistema de raio X, mas foram parados por um bloqueio antes de acessarem o local. Dois seguranças ficaram feridos e portas da entrada foram quebradas.