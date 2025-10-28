fechar
Brasil | Notícia

Drones com bombas e fuzis: Arsenal do Comando Vermelho é exposto em operação mais letal do Rio

Facção usou tática de guerra, lançando explosivos com drones contra policiais durante megaoperação que deixou 64 mortos; 31 fuzis foram apreendidos

Por JC Publicado em 28/10/2025 às 19:42
As Forças de Segurança do Rio realizam uma Operação nos Complexo da Penha e Alemão, com o objetivo de prender lideranças criminosas do Rio e de outros estados além de combater a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira (28).
As Forças de Segurança do Rio realizam uma Operação nos Complexo da Penha e Alemão, com o objetivo de prender lideranças criminosas do Rio e de outros estados além de combater a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira (28). - Érica martin/Agência O Dia/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

A megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, não apenas se tornou a mais letal da história do estado, com 64 mortos, mas também expôs o arsenal e as táticas de guerra cada vez mais sofisticadas do Comando Vermelho (CV).

O confronto revelou que a facção criminosa está utilizando drones para lançar bombas contra as forças de segurança, uma tática observada em conflitos internacionais, como na Ucrânia e em Gaza. A reação do CV transformou a região em um cenário de guerra urbana.

Veja também: Megaoperação contra o Comando Vermeho no Rio de Janeiro deixa ao menos 64 mortos

Poder de fogo

Além da tática aérea, o poder de fogo terrestre do grupo também ficou evidente. Durante a operação, que envolveu cerca de 2,5 mil policiais, foram apreendidos pelo menos 31 fuzis em posse dos criminosos.

O nível do confronto exigiu uma resposta à altura por parte do Estado, que mobilizou 32 veículos blindados e dois helicópteros, além de veículos de demolição.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Impacto da tática de guerra

O uso de drones com bombas pelo Comando Vermelho teve um impacto direto na cidade. A intensidade dos confrontos afetou importantes vias expressas, como a Avenida Brasil e a Linha Amarela. Nas comunidades, o medo levou ao fechamento de escolas: 87 unidades foram afetadas, impactando 29 mil alunos.

"São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem. Casas construídas de forma irregular, becos que é impossível fazer o patrulhamento", disse Victor Santos, secretário da Segurança Pública do Rio, sobre a dificuldade de combater o crime em áreas complexas.

A operação desta terça e o arsenal revelado reforçam, segundo analistas, o "poder crescente do crime organizado no País" e a enorme dificuldade do poder público em reprimir o narcotráfico.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Leia também

Operação no RJ contra o Comando Vermelho deixa ao menos 20 mortos nesta terça-feira (28)
GUERRA NO RJ

Operação no RJ contra o Comando Vermelho deixa ao menos 20 mortos nesta terça-feira (28)
Lewandowski rebate críticas de Cláudio Castro e diz que governador do Rio deve "assumir responsabilidades ou vai ser engolido pelo crime"
operação contenção

Lewandowski rebate críticas de Cláudio Castro e diz que governador do Rio deve "assumir responsabilidades ou vai ser engolido pelo crime"

Compartilhe

Tags