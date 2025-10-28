Drones com bombas e fuzis: Arsenal do Comando Vermelho é exposto em operação mais letal do Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Facção usou tática de guerra, lançando explosivos com drones contra policiais durante megaoperação que deixou 64 mortos; 31 fuzis foram apreendidos

Clique aqui e escute a matéria

A megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, não apenas se tornou a mais letal da história do estado, com 64 mortos, mas também expôs o arsenal e as táticas de guerra cada vez mais sofisticadas do Comando Vermelho (CV).

O confronto revelou que a facção criminosa está utilizando drones para lançar bombas contra as forças de segurança, uma tática observada em conflitos internacionais, como na Ucrânia e em Gaza. A reação do CV transformou a região em um cenário de guerra urbana.

Veja também: Megaoperação contra o Comando Vermeho no Rio de Janeiro deixa ao menos 64 mortos

Poder de fogo

Além da tática aérea, o poder de fogo terrestre do grupo também ficou evidente. Durante a operação, que envolveu cerca de 2,5 mil policiais, foram apreendidos pelo menos 31 fuzis em posse dos criminosos.

O nível do confronto exigiu uma resposta à altura por parte do Estado, que mobilizou 32 veículos blindados e dois helicópteros, além de veículos de demolição.

Impacto da tática de guerra

O uso de drones com bombas pelo Comando Vermelho teve um impacto direto na cidade. A intensidade dos confrontos afetou importantes vias expressas, como a Avenida Brasil e a Linha Amarela. Nas comunidades, o medo levou ao fechamento de escolas: 87 unidades foram afetadas, impactando 29 mil alunos.

"São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem. Casas construídas de forma irregular, becos que é impossível fazer o patrulhamento", disse Victor Santos, secretário da Segurança Pública do Rio, sobre a dificuldade de combater o crime em áreas complexas.

A operação desta terça e o arsenal revelado reforçam, segundo analistas, o "poder crescente do crime organizado no País" e a enorme dificuldade do poder público em reprimir o narcotráfico.

(Com informações do Estadão Conteúdo)