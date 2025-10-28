fechar
Brasil | Notícia

Veja as operações policiais mais letais no Rio nos últimos anos

A Operação Contenção, realizada desde a manhã desta terça-feira (28), no Rio de Janeiro, deixa pelo menos 64 mortos, sendo 60 civis e quatro militares

Por Agência Brasil Publicado em 28/10/2025 às 18:50 | Atualizado em 28/10/2025 às 18:53
Cen&aacute;rio de guerra em regi&atilde;o da Penha, onde houve megaopera&ccedil;&atilde;o da policia no Complexo do Alem&atilde;o, Zona Norte do Rio de Janeiro
Cenário de guerra em região da Penha, onde houve megaoperação da policia no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro - PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

A Operação Contenção, realizada desde a manhã desta terça-feira (28), nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, deixa pelo menos 64 mortos, sendo 60 civis e quatro militares, e é considerada a chacina mais letal dos últimos anos, de acordo com Instituto Fogo Cruzado. 

A operação supera a realizada em 2021, no Jacarezinho, que deixou 27 civis mortos. 

O número de mortos nesta operação representa cerca de um quinto de todos os mortos em ações policiais realizadas em 2025, que totalizam 353.

De acordo com os dados levantados pelo instituto até o momento, a operação deixou ainda 11 civis e oito policiais feridos. Três pessoas foram atingidas por balas perdidas. 

MEGAOPERAÇÃO contra o COMANDO VERMELHO no RIO DE JANEIRO deixa 64 mortos

Operações policiais mais letais no Rio

Nos últimos anos, segundo o Instituto Fogo Cruzado, as operações mais letais no Rio de Janeiro, foram: 

  • 28 de outubro de 2025:  Complexos da Penha e do Alemão, com 60 civis mortos
  • 6 de maio de 2021: Jacarezinho, com 27 civis mortos
  • 24 de maio de 2022: Complexo da Penha, com 23 mortos
  • 21 de julho de 2022: Complexo do Alemão, com 16 mortos
  • 23 de março de 2023: Salgueiro, com 13 mortos

De acordo com o governo do estado, o Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos. Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Criticas à operação

A operação, que causou medo na população, interrompeu serviços, fechou escolas e vias da cidade foi criticada.

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) informou, em nota, que acompanha "com extrema preocupação a escalada de violência provocada pela megaoperação".

A comissão informou que vai oficiar o Ministério Público e as polícias Civil e Militar cobrando explicações sobre as circunstâncias da ação, "que transformou novamente as favelas do Rio em cenário de guerra e barbárie". 

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Rio: mais de 50 ônibus viraram barricada; transporte está afetado
Barricadas

Rio: mais de 50 ônibus viraram barricada; transporte está afetado
Aulas são suspensas no Rio de Janeiro após megaoperação policial
Aulas suspensas

Aulas são suspensas no Rio de Janeiro após megaoperação policial

Compartilhe

Tags