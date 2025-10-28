Lewandowski diz que não recebeu pedido de apoio do Rio em operação que deixou 64 mortos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministro da Justiça lamentou mortes de policiais e inocentes nesta terça-feira, classificou a ação como "cruenta", mas evitou julgar a estratégia

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na tarde desta terça-feira (28) que o governo federal não foi solicitado a prestar apoio à megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que resultou em pelo menos 64 mortes.

"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada", declarou Lewandowski.

A fala do ministro é uma resposta direta ao governador Cláudio Castro, que mais cedo havia cobrado mais apoio federal no combate ao crime organizado, afirmando que o estado estava atuando "sozinho nesta guerra".

Solidariedade e oferta de ajuda

Lewandowski classificou a operação como "cruenta" (cruel, sangrenta) e lamentou as mortes ocorridas. "Quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, e minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação", disse.

Apesar de não ter sido acionado previamente, o ministro se colocou à disposição das autoridades fluminenses. "Ainda me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário."

Ele evitou fazer um julgamento sobre a condução da operação. "Não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador", afirmou.

Reação no governo e a PEC da Segurança

A repercussão da operação no Rio chegou também a outros ministérios. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para defender a aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso, argumentando que os episódios no Rio "ressaltam a urgência" da proposta, que visa maior articulação entre as forças policiais e foco em inteligência.

(Com informações da Agência Brasil)