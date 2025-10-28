Lewandowski diz que não recebeu pedido de apoio do Rio em operação que deixou 64 mortos
Ministro da Justiça lamentou mortes de policiais e inocentes nesta terça-feira, classificou a ação como "cruenta", mas evitou julgar a estratégia
Clique aqui e escute a matéria
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na tarde desta terça-feira (28) que o governo federal não foi solicitado a prestar apoio à megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que resultou em pelo menos 64 mortes.
"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada", declarou Lewandowski.
A fala do ministro é uma resposta direta ao governador Cláudio Castro, que mais cedo havia cobrado mais apoio federal no combate ao crime organizado, afirmando que o estado estava atuando "sozinho nesta guerra".
Solidariedade e oferta de ajuda
Lewandowski classificou a operação como "cruenta" (cruel, sangrenta) e lamentou as mortes ocorridas. "Quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, e minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação", disse.
Apesar de não ter sido acionado previamente, o ministro se colocou à disposição das autoridades fluminenses. "Ainda me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário."
Ele evitou fazer um julgamento sobre a condução da operação. "Não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador", afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Reação no governo e a PEC da Segurança
A repercussão da operação no Rio chegou também a outros ministérios. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para defender a aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso, argumentando que os episódios no Rio "ressaltam a urgência" da proposta, que visa maior articulação entre as forças policiais e foco em inteligência.
(Com informações da Agência Brasil)